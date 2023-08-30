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離岸風電嶄新扉頁！五家開發商全數送件 參與區塊開發3-1期

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
離岸風電示意圖。聯合報系資料照
離岸風電示意圖。聯合報系資料照

經濟部能源局今（30）日表示，離岸風電區塊開發第一期簽約辦理情形，截至今(30)日送件截止日，共有五家業者全數向經濟部申請簽約，上述簽約資料收件後，將開始審查相關文件，儘速完成行政契約簽約作業，啟動2026至2027年區塊開發離岸風電開啟嶄新扉頁。

為達成2050年淨零碳排，離岸風電是全球推動淨零轉型，非常重要的路徑，相對成熟且具商業化，第1期簽約業者，完工併網時間為2026，2027年，經濟部將積極協助業者如期完工併聯，同時也將堅持既定能源政策全力推動離岸風電，建構友善開發環境，積極協助獲選業者如期如質完成離岸風電建置目標。

這五家風場分別為哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙風場、風睿能源（SRE）的海盛風場、科理歐永續能源（Corio Generation）及道達爾能源（TotalEnergies）的海鼎二風場、法國電力再生能源公司（EDF Renewables）及台亞風能的環洋風場、力麗集團及天豐新能源合力開發的海峽風場。

另外，有關外界關切區塊開發第2期的選商意見，經濟部正持續廣徵各界意見，以促進離岸風電發展，並有效發揮國土資源利用價值。

經濟部感謝各業者展現離岸風電在地化、產業及地方發展投入的決心，期盼帶動國內離岸風電相關產業鏈共同參與離岸風場建設工程，並基於公平性原則下維持台灣的產業競爭力，並持續健全相關評選機制及後續規劃，達成我國能源、產業與環境永續的能源轉型願景。

離岸風電 經濟部

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