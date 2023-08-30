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法國電力再生能源及台亞宣布 簽署台灣環洋離岸風電計畫行政契約

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

法國電力再生能源（EDF）及台亞風能於（30）日完成環洋離岸風力發電計畫行政契約簽署程序。

該風場於 2022 年 12 月獲區塊開發第一期2027年完工併聯、獲配容量 440MW專案開發權。該風場為法國電力再生能源與台亞風能在台灣第一個離岸風電專案，完成行政契約簽署代表雙方將持續在亞太地區深耕，支持台灣能源轉型。

法國電力再生能源和台亞風能分別持有環洋專案80.1%和19.9%的股權。

環洋專案位於彰化縣外海，風場範圍約53平方公里，水深約為15至45公尺。該風場將採用固定式水下基礎，預計每年發電量可達約16億度電，約可供應46萬戶家庭一年用電所需。

法國電力再生能源致力支持台灣能源轉型的目標，隨著行政契約完成簽署，法國電力再生能源將啟動專案開發，將豐富的風場開發經驗與專業技術導入台灣。 法國電力再生能源在全球擁有超過十年離岸風電專案開發、建設、營運和維護的經驗，包括浮動式離岸風電技術，並在如美國等競爭激烈的市場取得成功。法國電力再生能源也期待在台灣進一步投入浮動式離岸風場專案開發。

法國電力再生能源集團（EDF Renewables）國際業務部總裁Frederic Belloy表示，終於在今天完成行政契約簽署，這是非常重要的一項里程碑，對為此努力不懈、辛勤準備好幾個月的團隊成員們而言更是意義非凡。台灣是亞太地區離岸風電開發進程最快、且最具潛力的市場之一，預計2025年將達到5.7 GW的裝置容量。為此，將在專案開發、建設和運維等不同階段，引進法國電力再生能源厚實的專業能力和豐富的實戰經驗，協助台灣離岸風電市場發展與提升國際競爭力。

台亞風能總經理劉弟勇表示，台亞風能對能夠貢獻台灣風電區塊開發深感榮幸，這也標誌團隊的努力合作成果獲得外界肯定，台亞會以穩健的團隊及積極的企圖心持續參與台灣離岸風電開發。

離岸風電 再生能源 法國

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