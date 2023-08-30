快訊

郭台銘失信不利整合？否認27日雙方曾見面 侯友宜：請郭對外說明

郭台銘辦事處設板橋？慈惠宮旁店面簽1年 主委曝接洽人與他有關

Google 生成式 AI 工具 Duet AI 全面導入 Google Workspace

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google 不落後生成式 AI 戰局，美國時間29日舉行的 Google 雲端大會上，宣布生成式工具 Duet AI，可在 Google Workspace 中全面開始免費試用。

Google Workspace 目前擁有超過30億使用者和超過1,000萬付費訂閱客戶，Google 今年5月推出 Duet AI，讓 AI 作為即時協作工具，數千家公司和超過百萬測試人員將 Duet AI 作為強大的協作夥伴。Google 指出，例如 Duet AI 可以從相關來源文件產生摘要，自動在 Google 簡報中建立簡報，減輕工作負擔。或是在 Google Meet 中融入  Duet AI，讓視訊和聲音方面呈現最佳狀態。並透過新的「自動筆記 （take notes for me）」功能即時記錄重點、代辦事項和視訊片段，並在會議結束後發送摘要給參與者。甚至可以幫助遲到者快速瞭解「目前會議摘要（summary so far）」，從而快速跟上先前錯過的所有談話內容，甚至讓 Duet AI 能代表個人參加會議，傳遞訊息並確保能獲得會議回顧。

Google AI 視訊

延伸閱讀

數位提高學習成效 龍埔國小全台首間小學獲Google認證

荒謬！Nissan將推遲下一代Kicks投產 因為墨西哥工廠重要工具失竊

數位行銷／聰明行銷 掌握搜尋趨勢

Google評分未破4顆星 台大院長：專業不是用投票就可看出好壞

相關新聞

超過1000萬才退休？但工作30年 退休金缺口竟還這麼大

百歲時代來了，你準備好了嗎？《遠見》發起「台灣迎向超高齡社會大調查」，盤點國人的準備度、應變力，找出其中的挑戰與機會！

彰銀看好日圓匯率貶值利多 認為匯價到150前日銀不會干預

日圓匯率貶值吸引國人置產，對此彰銀今日法說會上指出，東京分行將力爭相關商機；同時對日圓匯價，彰銀也指出，雖投資人擔心日本...

高端結盟 WHO C-TAP 新冠疫苗 若授權第三國可獲15%權利金

高端疫苗（6547）昨（29）日宣布，將透過新冠肺炎（COVID-19）技術專利池（C-TAP）授權高端新冠肺炎疫苗技術...

社區安檢新制引發拆鐵門之亂 防盜門怎樣算擋到逃生？

近來有不少民眾反映，突然接獲社區管委會通知，為了符合公安檢查的規定，自家加裝多年的外開防盜鐵門恐面臨拆除命運，甚至有住戶為了通過檢查，考慮先拆掉後，等檢查完再裝回去，引發「拆鐵門之亂」。然而，防盜鐵門到底要不要拆？營建署也給了判定標準，即鐵門打開後，若阻擋了逃生梯或動線，則必須改善或拆除。

伊雲谷成 Alkira 亞太首家合作夥伴 衝刺雲端應用佈局

數位轉型服務商伊雲谷（6689）今（30）日宣布，正式與美國知名雲端網路路由商Alkira結盟，成為Alkira在亞太區...

利率敏感度高 長天期美債有利可得

美國消費和就業市場表現優於預期，加上近期油價上揚，引發通膨限於僵固性的擔憂，最新市場對於降息預期更延至明年下半年，顯示高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦