Google 生成式 AI 工具 Duet AI 全面導入 Google Workspace

Google 不落後生成式 AI 戰局，美國時間29日舉行的 Google 雲端大會上，宣布生成式工具 Duet AI，可在 Google Workspace 中全面開始免費試用。

Google Workspace 目前擁有超過30億使用者和超過1,000萬付費訂閱客戶，Google 今年5月推出 Duet AI，讓 AI 作為即時協作工具，數千家公司和超過百萬測試人員將 Duet AI 作為強大的協作夥伴。Google 指出，例如 Duet AI 可以從相關來源文件產生摘要，自動在 Google 簡報中建立簡報，減輕工作負擔。或是在 Google Meet 中融入 Duet AI，讓視訊和聲音方面呈現最佳狀態。並透過新的「自動筆記 （take notes for me）」功能即時記錄重點、代辦事項和視訊片段，並在會議結束後發送摘要給參與者。甚至可以幫助遲到者快速瞭解「目前會議摘要（summary so far）」，從而快速跟上先前錯過的所有談話內容，甚至讓 Duet AI 能代表個人參加會議，傳遞訊息並確保能獲得會議回顧。