伊雲谷成 Alkira 亞太首家合作夥伴 衝刺雲端應用佈局

數位轉型服務商伊雲谷（6689）今（30）日宣布，正式與美國知名雲端網路路由商Alkira結盟，成為Alkira在亞太區的首家合作夥伴；未來雙方將透過伊雲谷本身強大的雲端實力，在全球多個據點、不同市場，全力協助拓展 Alkira的「網路即服務」，並提供客戶Network as a service（NaaS）解決方案，合力帶動亞太區全體企業向上升級。

美國知名新創公司Alkira成立於2018年，推出突破性「網路即服務 NaaS 」概念，將網路基礎設施雲端化，進一步將複雜多雲環境整合成單一服務。創辦人Amir Khan與Atif Khan發現多數企業數十年來仍以傳統LAN-WAN的架構來連接企業內網與網際網路。他意識到網路本身並沒有走入雲端架構，漸漸落後產業數位轉型需求。

Alkira亞太區營運執行總監葉精良表示，現今跨國企業在雲策略的進化過程，大部分仍然只著重於軟體資料搬遷、App 優化，卻忽略底層網路架構的設計還有建置的新思維。企業IT 部門面臨最大的挑戰是如何在單雲或多雲環境中，讓相關人士能快速取得、使用平台資源。Alkira 非常期待與伊雲谷共創在亞太區雲服務市場的新篇章。

伊雲谷策略總監譚子聰則透露，公司深信Alkira NaaS 產品，能夠進一步提升公司既有的多元解決方案，提供市場更加完整的雲服務相關產品，共創雙贏合作關係，透過網路雲端化，幫助亞太區企業發揮更多可能，期盼能藉此增加產品多元性，並在快速發展的亞太區持續深化一站式數位轉型服務，助海內外客戶以雲端創新應用、提升企業競爭力。

據了解，Alkira的網路即服務解決方案，除廣泛運用公有雲全球了的骨幹網路之外，也支援各個地端接入雲端的技術 （如： IP/Sec, SDWAN, MPLS-VPN, DX and ER)，同時可整合國際一線資安大廠（如Paloalto, CheckPoint, Fortinet, F5, Cisco, Akamai）等資安網通設備。

此外，還能協助客戶從地端機房網路延伸至四大公有雲 （AWS, Azure, Google Cloud and Oracle Cloud) 並提供雲、地之間無縫的統一操作介面與網路自動化設定、讓四大公有雲互通無阻，使客戶在管理多雲環境下同時可擁有資安保護的優勢與多雲互通好處。