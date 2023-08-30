利率敏感度高 長天期美債有利可得

美國消費和就業市場表現優於預期，加上近期油價上揚，引發通膨限於僵固性的擔憂，最新市場對於降息預期更延至明年下半年，顯示高利率環境仍會持續一段時間。中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，由於7月美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄及部分官員也公開表示政策或將可開始按兵不動，立場也漸趨鴿派，突顯升息終點能見度高，建議投資人可持續分批承接長天期美債 ETF，掌握殖利率高點反轉契機！

全球央行年會上周結束，張瓈尹說，由於近期經濟數據相對樂觀，通膨數據仍遠高於美國聯準會（Fed） 2.0%目標值，因此 Fed 主席 Powell 也表示將謹慎行事來採取任何進一步行動，根據 FedWatch 顯示 11月升息一碼機率約 50%。

短線上，美債殖利率高檔震盪，長天期美債殖利率變動幅度大於短天期， 10年期美債殖利率一周利率上揚 14.6ps，至 4.34%，來到近 15年來新高水準。

然而資金流向部分，雖殖利率持續攀升，政府公債仍穩健吸引資金流入，投資級債雖連續四周淨流入，不過金額則相對減緩，非投資級債及新興市場債流出則持續擴大。

張瓈尹說，長天期美債 ETF 對市場利率敏感度高，根據統計，停止升息後三個月以上持有長天期美債各區間的表現較優於短天期美債，顯示賺取價差的空間相對大。儘管市場預期近期美債殖利率將維持高檔震盪，如果資產配置以美債為核心，建議以長天期操作更有感，享有息收及資本利得雙重收益。