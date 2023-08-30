新聞眼／金管會2考量 對財團高舉輕放

金管會為防金控大股東干政，四月提出金控法、銀行法修正草案，如今竟然在草案提報政院前來了個大轉彎，據了解，金管會政策調整有兩大考量，一是總統大選在即，若立法院這個會期沒過關，修法就要從頭來過，因此修法內容必須求取「最高共識」，另外是要求大股東賣股，不論怎麼賣、賣給誰的配套問題都很大，不能「一波未平、一波又起」，因此金管會被迫和現實妥協，等日後從長計議。

知情人士也透露，金管會修法版本提出後，許多金控家族集團動用立委的關係施壓反對，而且有的直接去向總統府、行政院反映。這也是為什麼金管會先前已祭出好幾個大股東干政的個案處分，如今卻在推動修法時必須大轉彎，因為不調整的話法案根本過不了關。

這次修法的原始版本，其中規定可要求大股東及其家族成員限期賣股至百分之五以下，知情人士指出，在舉行修法公聽會時，這部分就已引發討論，尤其是如何釋股對市場會產生衝擊，也不利經營權的問題。舉例來說，若一個大股東持股已超過百分之十，例如百分之十二、十三，一旦被要求賣股至百分之五以下，等於要出脫百分之八的股權，若選擇在市場分散賣股，勢必造成股價的賣壓，同時若被有心人找人頭承接，無形之中創造出「第二大股東」，又不利公司經營權的穩定。

再者，所謂的要求處分持股範圍，不僅大股東本身，也包括其關係人及家族成員，這個認定也會引發爭議。尤其現在金控家族集團裡，家族成員關係未必好，今年六月最受矚目的新光金改選之爭，就是最具代表性的例子，家族成員、同姓親族之間在經營權之爭，彼此反而成為競爭對手，這時為了懲罰大股東干政，限期處分持股的要求如何進行？如何釐清家族成員之間的實質關係是否為同一陣線？這些都是在執行過程當中容易引發爭議之處。

也因此，金管會要落實修法，只能「先求有，再求好」，以免修法案胎死腹中，或上路之後引發爭議。

不過，對照金管會當初的雄心壯志，如今提出一個東折西扣的修法草案，不僅喪失當初的修法美意，也須面對外界對金管會對財團高高舉起卻輕輕放下的質疑。