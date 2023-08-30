金控大股東干政 僅剩罰款

為防堵金控大股東不當干政，金管會原研議修法，最重要求限期處分持股，如今突然大轉彎。金管會主委黃天牧昨（29）日表示，研擬的修法草案將只保留最重5,000萬元罰鍰，其他包括限制表決權、解除或停職該法人董事、限期處分持股三道緊箍咒將全刪除。

黃天牧表示，將趕在9月送交立院審議，希望得到社會認同與立委支持。外界質疑2024年大選在即，此法案9月送立法院前、還得先報送行政院，恐還有多方角力，時間上是否來得及？黃天牧用「盡其在我，為所當為」八個字表述心聲。

黃天牧說，該修法條文從4月起預告期間開了兩次公聽會，外界對法律概念明確性、執行上顧慮、是否符合比例原則等有諸多疑慮，為回應外界意見，因此僅保留裁處最高5,000萬元罰款，其餘全部刪除。

針對大股東不當干政，金管會在今年4月27日預告修改「金控法」和「銀行法」，有三大項修正重點，一、大股東持股申報內容虛偽不實或隱匿的罰則，二、大股東不當干政罰則，三、增訂負責人行政罰，包括金管會解職前已離職者，金管會仍可究責。

其中以防堵大股東干政最受矚目，從原本只能懲處公司，將進一步懲處大股東本人，包括最重5,000萬元罰鍰、限制表決權或指派法人董事、解除或停職該股東法人董事，經處分後仍未改善，得命限期處分持股，希望藉此有效嚇阻權責不符的金融大股東干政，避免再度出現「黑狗偷吃、白狗受罰」的現象。

黃天牧坦言，修法的起心動念，是認為可以在法律上表達對大股東干政的立場和態度，但外界對解除董監事、限制表決權、限期處分持股等有諸多疑慮。由於政策法案水到渠成需要有社會共識，現階段外界有意見，因此，先朝大家比較沒有爭議的去處理。

他用一首唐朝布袋和尚契此的《莊稼詩》中的「退步原來是向前」來形容他的心境，他說，即便把一些大家認為有意見的條文刪掉，但相較目前條文，還是增加了罰鍰的監理工具，「我們還是往前走了，只是不是一次到位」。先踏出這一步，希望可以得到大家支持，看看金融業改進狀況，如果若干年後仍有不盡合理現象，屆時社會氛圍成熟還是會根據原有步伐去努力。