金控大股東干政 僅剩罰款

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

為防堵金控大股東不當干政，金管會原研議修法，最重要求限期處分持股，如今突然大轉彎。金管會主委黃天牧昨（29）日表示，研擬的修法草案將只保留最重5,000萬元罰鍰，其他包括限制表決權、解除或停職該法人董事、限期處分持股三道緊箍咒將全刪除。

黃天牧表示，將趕在9月送交立院審議，希望得到社會認同與立委支持。外界質疑2024年大選在即，此法案9月送立法院前、還得先報送行政院，恐還有多方角力，時間上是否來得及？黃天牧用「盡其在我，為所當為」八個字表述心聲。

黃天牧說，該修法條文從4月起預告期間開了兩次公聽會，外界對法律概念明確性、執行上顧慮、是否符合比例原則等有諸多疑慮，為回應外界意見，因此僅保留裁處最高5,000萬元罰款，其餘全部刪除。

針對大股東不當干政，金管會在今年4月27日預告修改「金控法」和「銀行法」，有三大項修正重點，一、大股東持股申報內容虛偽不實或隱匿的罰則，二、大股東不當干政罰則，三、增訂負責人行政罰，包括金管會解職前已離職者，金管會仍可究責。

其中以防堵大股東干政最受矚目，從原本只能懲處公司，將進一步懲處大股東本人，包括最重5,000萬元罰鍰、限制表決權或指派法人董事、解除或停職該股東法人董事，經處分後仍未改善，得命限期處分持股，希望藉此有效嚇阻權責不符的金融大股東干政，避免再度出現「黑狗偷吃、白狗受罰」的現象。

黃天牧坦言，修法的起心動念，是認為可以在法律上表達對大股東干政的立場和態度，但外界對解除董監事、限制表決權、限期處分持股等有諸多疑慮。由於政策法案水到渠成需要有社會共識，現階段外界有意見，因此，先朝大家比較沒有爭議的去處理。

他用一首唐朝布袋和尚契此的《莊稼詩》中的「退步原來是向前」來形容他的心境，他說，即便把一些大家認為有意見的條文刪掉，但相較目前條文，還是增加了罰鍰的監理工具，「我們還是往前走了，只是不是一次到位」。先踏出這一步，希望可以得到大家支持，看看金融業改進狀況，如果若干年後仍有不盡合理現象，屆時社會氛圍成熟還是會根據原有步伐去努力。

股東 金管會 黃天牧

延伸閱讀

壽險業7月先報喜！黃天牧看金融業獲利今年比去年好

金融業獲利展望 黃天牧期許今年優於去年

立委質疑富邦買陸花旗房貸沒申報 金管會：曝險計算風管無不當

大股東不當干政修法大轉折！只保留「罰鍰懲處」 黃天牧曝心境

相關新聞

金控大股東干政 僅剩罰款

為防堵金控大股東不當干政，金管會原研議修法，最重要求限期處分持股，如今突然大轉彎。金管會主委黃天牧昨（29）日表示，研擬...

新聞眼／金管會2考量 對財團高舉輕放

金管會為防金控大股東干政，四月提出金控法、銀行法修正草案，如今竟然在草案提報政院前來了個大轉彎，據了解，金管會政策調整有...

環境部：冶金煤碳費 跟著國際走

碳費將於2024年開徵、2025年收費，鋼鐵業盼收費範圍排除煉鋼用的冶金煤，否則將嚴重產業衝擊競爭力。環境部長薛富盛昨（...

環評委員預計9月到位 四接、台積龍潭受關注

環境部成立後，環境影響評估審查委員會組織規程需進行修正，掌握開發案生殺大權的環評委員至今仍處於空窗期，這是史上第一次。環...

中鋼以大帶小 拚低碳轉型

中鋼昨（29）日舉辦「以大帶小、價值共創」講習活動，邀請下游客戶以「國內氣候變遷因應法與相關子法」及「中鋼推動節能減碳工...

風電3-1期30日截止 能源局：業者均會交履約保證函

離岸風電區塊開發3-1期行政契約簽署30日截止，除了CIP渢妙風場已宣布完備簽署程序，能源局晚間表示，今天各業者有來詢問...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦