大股東干政裁罰大轉彎 黃天牧：退步原來是向前

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會從今年4月預告「金控大股東干政」修法草案，外界紛紛擾擾吵了兩個月後，金管會最終選擇「退了一大步」，看似對金融圈的退讓、妥協，但卻透露出金管會主委黃天牧對家族股東的監理立場。

黃天牧昨（29）日坦言，金控大股東干政處分雖僅剩下罰鍰，「罰多少是一回事，關鍵是一個態度，過去我們對大股東是毫無辦法的，但至少我們已經踏出了第一步，希望這一步，能夠得到大家認同和支持」。

他用一首唐朝布袋和尚的佛偈《莊稼詩》的最後一句話「退步原來是向前」這七個字，來形容自己轉折心境，「我們還是往前走了，只是不是一次到位」。《莊稼詩》原句為「手把青秧插滿田，低頭便見水中天，心地清淨方為道，退步原來是向前。」

外界有爭議的地方拿掉，但干政還是可以用罰鍰、是增加了一個處分工具，「大家不要只看退的那部分，我們其實是向前走了一步」。

他坦言，家族大股東幕後影響的文化要調整、形塑並非一蹴可幾，金管會監理方向具有正當性、修法有所本、目的良善，就可以一步步推進。

股東 金管會 黃天牧

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