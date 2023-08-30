大股東干政裁罰大轉彎 學者：爭議多 修法難度高

經濟日報／ 記者李秉豪／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會主委黃天牧昨（29）日表態，金管會研擬修法的「大股東干政」大轉彎，陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華指出，要求大股東賣股票可能涉及憲法保障人民財產權爭議，會有執行上紛擾，文化大學永續創新學院院長方元沂表示，修法內容本身從產業反彈到法源依據便有不小爭議，轉彎並不意外。

黃天牧昨日透露，金管會研擬修法的「大股東干政」將僅剩罰鍰，先前提出的限制表決權、解除或停職該法人股東、限期處分持股三把「大刀」都將取消。

葉銀華表示，回顧金管會當初修法是為了抑制金融業，尤其是金控出現影子董事干政問題，不過限制表決權、解除或停職法人股東及限期處分持股是把大刀，「金管會想拿這把刀去罰幕後大股東，但突然要限制表決權、要他賣股票，可能會有法源依據問題」。

葉銀華解釋，現行相關法規只罰專業經理人，因此大股東若非公司營運層，又沒有擔任董事職位，其實頂多罰到代為出面者，無法實際向背後的影子董事開罰，這次修法至少能罰到背後實質操縱的大股東，至於原先內容中效力最強的限期處分持股，牽涉到憲法第15條人民財產應予保障，背後法源依據需要釐清，避免有解釋過度擴張的問題。

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