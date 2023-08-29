鋼鐵業盼冶金煤豁免碳費 環境部長：台灣不會自外於國際

碳費將於2024年開徵、2025年收費，鋼鐵業盼收費範圍排除煉鋼用的冶金煤，否則將嚴重產業衝擊競爭力。環境部長薛富盛今（29）日回應，歐美等國家對冶金煤皆有採取特殊作法，台灣不會自外於國際標準。

氣候變遷署表示，針對碳費課徵正在研議相關子法，一定會參考國際作法，待草案出爐後會再持續跟各界討論、蒐集意見，目前尚未定案。

環境部在今年8月22日掛牌成立，部長薛富盛今日與媒體茶敘，外界關注碳費徵收、減碳進度、環評等議題。

中鋼（2002）今年6月股東會提到，若將煉鋼用的冶金煤也列入碳費徵收範圍，對於鋼鐵業營運衝擊相當大，嚴重影響產業競爭力，因此向政府建議，冶金煤應該自碳費徵收中豁免。

薛富盛今日對此態度相對正面，他指出，自己是材料工程學者出身，了解現階段若未採用冶金煤，將無法達到煉鋼目的，確實有其特殊性，與其他產業使用電力產生的排碳不同。

薛富盛表示，業者正投入研究，改以氫氣取代焦炭去還原鐵砂，但仍須給業者時間，環境部在訂定碳費時，會衡量國內外情況，不會自外於國際標準。

薛富盛指出，中鋼有向政府提出歐美、南韓、大陸等各地標準及作法，台灣也應該借鏡。

對於碳費將至2025年才首次收費，薛富盛解釋，這是類似所得稅概念，開徵基礎仍是排碳大戶在2024年的排放量，實際上收費是隔年的2025年，並非開徵時程延後。

薛富盛表示，環境部提出的碳費機制是穩健做法，先針對年排放超過2.5萬噸企業先行實施，細節規劃會在今年底或明年初更為明朗，也會搭配企業自主減量計畫，給予優惠費率、提供誘因，台灣碳費時程的腳步會與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）配合。

此外，環境部上周公布最新國家溫室氣體排放清冊報告，2021年減碳不如預期，薛富盛坦言，當年度碳排確實比預期高很多，經過檢討分析，台灣在疫情期間的經濟成長率是傲視全球，若以每單位GDP的二氧化碳排放量來看，趨勢是往下降。

薛富盛表示，單一年度的表現是很好的警惕，環境部會積極與經濟部等單位緊盯、將減碳視為重中之重，台灣要對自己有信心。