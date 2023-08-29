資誠、中衛助家登供應鏈減碳 估2025減4千輛汽車碳排

資誠、家登精密（3680）與中衛今（29）日聯合舉行「供應鏈低碳化轉型推動誓師大會」，宣布正式啟動「供應鏈低碳化轉型輔導計畫」。

資誠表示，此計畫獲經濟部工業局輔導、補助，將由資誠協助家登建置碳管理數位平台、中衛協助家登及其供應商進行溫室氣體盤查及管理，預計至2025年完成家登及其30家供應商碳盤查輔導作業，共同協助家登的30家供應商減碳1萬噸，相當於4,000輛汽車的碳排量（以全球平均車輛碳排數據為基礎），打造低碳供應鏈，邁向永續未來。

參與現場的低碳供應鏈宣誓儀式的來賓，包含經濟部工業局知識服務組組長林碧郁、家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾、財團法人中衛發展中心董事長謝明達、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏、資誠創新諮詢公司董事陳世祥，共同宣誓力求供應鏈2025年達到減碳1萬噸目標。

家登「供應鏈低碳化轉型輔導計畫」內容包括，組織型溫盤管理(ISO14064)、永續供應鏈管理(ISO20400)、產品碳足跡管理(ISO14067)之低碳轉型管理機制等，各模組內建國際標準方法學與資料庫，可自動計算碳排放量，整合產業價值鏈數據，以自動化方式管理與分析碳排放與減排目標。

此案由工業局大力輔導，待中衛進一步按照供應商狀況提出相應的減碳要求後，資誠便會據此協助企業落實減碳規劃。

周建宏指出，環境部氣候變遷署上周正式宣布，將以2024年全年排碳量為計費基礎，於2025年首次向企業徵收碳費，徵收對象為年排放量達2.5萬噸的製造業和電力業，若提出自主減量計畫，可適用碳費優惠費率。

周建宏說，企業要達到減碳目標，必須從碳盤查做起，即時掌握碳排放數據，並且自動化產出符合國際標準、可互相比較、所有人也都能認可的格式，產出一套高品質、高誠信的數位碳帳本。然而，中小型企業碳盤查資源有限，難以接軌國際規範。資誠致力於協助企業面對永續轉型難題，具備一站式永續顧問與數位顧問團隊，以永續與數位轉型打造碳管理數位平台解決方案，攜手家登精密，透過以大帶小的方式串連供應鏈上下游，提供碳管理的資源與工具，輔導供應商建立碳盤查能力，達成低碳供應鏈的永續目標。

陳世祥表示，資誠創新諮詢公司運用多年豐富經驗，於本計劃協助家登建置碳管理數位平台的解決方案，透過內嵌RPA（機器人流程自動化）或OCR（光學字元辨識）等自動化技術，及時掌握實際排放情形，打造家登及其供應鏈專屬碳數據中台，成為減碳目標永續行動決策依據。

在資誠、中衛輔導與規劃下，家登與供應鏈夥伴將致力成為「提供全球關鍵性材料及創新技術」的永續企業，為永續台灣、永續未來努力。