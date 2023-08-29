出口連11黑 劉憶如：前七月非 ITA 衰退嚴重 RCEP效應現

北威論壇今（29）日舉行「RCEP（區域全面經濟夥伴協定）台灣的挑戰」論壇，主講之一香港北威國際集團董事總經理、台大財金系兼任教授劉憶如今日示警，台灣出口連11黑，光今年上半年主要出口產品都全面衰退，前七月出口中，非ITA（WTO資訊科技協定）產品者衰退嚴重，「顯然RCEP效應已經出來」。

總計台灣2019年對15個RCEP成員國出口占台灣出口總額65.9％，2022年已經下滑至55.4％。

劉憶如說，過去曾經有一說，認為RCEP對台灣衝擊不大，因為台灣七成產品是受到ITA協定保護，但另外三成占台灣GDP仍然有一定比重。例如今年前七月非ITA協定產品衰退嚴重，相關產業依序為礦產品、塑橡膠以及製品、紡織品、化學品等等，前七月出口全數雙位數衰退。

而電子零組件等因為有加入ITA協定，同時期衰退幅度主要受到歐美景氣影響、衰退較小，約14％。

劉憶如指出，目前除了RCEP，還有CPTPP、USMCA、與新金磚11國，「世界各國牽起手來，台灣沒有加入，有什麼位置」？她認為，其中RCEP對台灣出口衝擊，已經表現在出口連11黑上。例如，日本出口是大陸的產品，原本有8％大陸對其課徵零關稅，但RCEP後，大陸對日本課徵零關稅產品提高到86％，「代表大陸日後將因此增加對日本進口」。

「但，大陸是台灣出口最大買家」，劉憶如認為，光是根據今年7月財政部公布的數據，台灣出口占比第一、第二高的大陸、香港以及東協，出口出現劇烈下滑，「分別年減16.3％以及8.4％」，「台灣出口為什麼11黑，因為大陸、東協買家下滑很大，對台灣出口傷害當然很大」。

此外，全球貿易保護主義興起，例如美國都開始啟動產業政策，全世界政府正在進入財政補貼競賽，美國甚至要新設半導體製造商，台灣必須關注。

RCEP包括東協10國、大陸、日本、韓國等15個成員國，協定在2022年1月1日生效，會員國互相實施關稅減讓。劉憶如指出，其中大陸與韓國原本不在東協或CPTPP中，加入RCEP後，這兩國受惠最大，而會員國之間互，降關稅生產以及貿易成本大幅下滑，貿易轉移效應對台灣影響不可小覷。