專家：美消費力降 衝擊我出口

中央大學台灣經濟發展研究中心昨天發布八月消費者信心指數（ＣＣＩ），針對經濟情勢的發展，台經中心主任吳大任說，隨著升息循環時間繼續拉長，台灣出口衰退也會跟著延續，不過，由於去年第四季基期低，預估今年第三季會是谷底，第四季出口的數字不至於會太難看。但是，台灣需密切關注的是美國家庭經濟持續惡化，對我國出口的衝擊。

吳大任指出，美國家庭債務自二○二一年第一季的十七點三兆美元，至二○二三年第一季已累積至十九點六兆美元，短短兩年增加兩兆美元，連同家庭卡債規模也已達一兆美元，顯見美國家庭經濟持續惡化，但我國最終消費產品的市場還是在歐美，若美國消費力顯著下降，勢必影響我國出口復甦力道。

吳大任說，國內消費力強，確實對經濟成長會有支撐作用，但在出口衰退和升息循環之下，投資要成長不僅很困難，甚至衰退的幅度可能再擴大，也需要密切關注。

台經中心指出，八月ＣＣＩ總指數為六十七點五一，與七月相比下降○點八八，其中下降最多為「未來半年投資股票時機」，八月調查為四十五點五，與七月調查結果相較下降三點七。吳大任表示，投資股票時機指標大幅下跌主要是受到ＡＩ題材回檔的影響，但屬中度悲觀。

八月ＣＣＩ指數六項分項指標全部下降，降幅第二的指標是「未來半年國內物價水準」，較上月下降○點六點。其他如「未來半年購買耐久性財貨時機」，「未來半年家庭經濟狀況」及「未來半年國內就業機會」，降幅在○點三點以下。