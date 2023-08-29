追平金融海嘯期間…景氣續低迷 連亮9藍燈

國發會昨天發布七月景氣燈號，雖然貿易投資仍低迷，在股市交易熱絡及勞動市場穩定帶動下，七月景氣對策信號綜合判斷分數十五分，較上月增加兩分，但燈號維持代表景氣低迷的藍燈，已是去年十一月以來「連九藍」。

國發會官員說，生產面及貿易面跌幅收歛，國內景氣已出現落底跡象，且七月落底訊號比六月更明顯，估第四季出口回升會更明顯，變燈機會高。

國內曾於二○一五年六月至二○一六年三月創下「連十藍」的最長紀錄，若八月維持藍燈，將追平史上最久的藍燈紀錄；七月的「連九藍」已追平二○○八年九月至二○○九年五月的金融海嘯期間紀錄。

國發會指出，七月的九項構成項目中，股價指數由綠燈轉呈黃紅燈，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加一分；其餘七項燈號不變。

國發會分析，七月台股交易熱絡帶動金融面指標回升，且勞動市場維持穩定，零售及餐飲業營業額持續成長。儘管全球終端需求偏弱，生產面、貿易面指標續呈低迷，但受惠ＡＩ與雲端資料服務需求增加，跌幅已見收斂，製造業廠商信心也較上月改善。

國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，七月景氣分數增加兩分，主要來自金融面推升，生產投資仍低迷，但景氣領先指標連四降，累計跌幅百分之一點一七，跌幅縮小；同時指標則是連續四個月上升，累計上升百分之二點六四，顯示國內景氣雖仍處低緩狀態，但已出現落底跡象。

國發會上月發布六月景氣動向也宣稱「景氣落底」，與七月有何不同？邱秋瑩說，首先是同時指標增幅擴大，其中七個領先指標構成項目中有五個上升，但六月只有兩個指標上升，同時指標項目改善明顯；另外是生產面及貿易面跌幅已縮減，目前景氣落底訊號比六月更明顯。

針對出口走向，邱秋瑩說，各機構預測台灣出口第四季可望轉正，半導體設備進口值的確反映廠商投資心態保守，成長率比較低，但水準值已是相對高點，趨勢向上，進口值回到六八五億元已高於疫情前水準。對於接下來燈號，她說，距離變燈只差兩分，特別是就業市場緊俏，接下來是有機會變燈，「第四季出口回升更明顯，變燈第四季機會更高」。