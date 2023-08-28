交通部兩位首長人事確定 首任氣象署長程家平接任
交通部兩位一級首長人事案確定。中央氣象局將於9月15日改制為氣象署，首任署長將由氣象局代理局長程家平接任，而鐵道局長伍勝園將於9月中旬退休，現任副局長楊正君也於9月15日起升任鐵道局長。交通部長王國材晚間證實這兩個人事案已獲行政院核定。
據指出，首任氣象署長程家平為台灣大學大氣科學碩士，專長為預報決策資訊系統、數值預報模式等，曾擔任氣象局氣象資訊中心主任、氣象科技研究中心主任、氣象局副局長等職務，今年7月前局長鄭明典退休，程家平接任代理局長，由於氣象署長為事務官，加上程家平學經歷俱佳，因此，交通部長王國材推薦他擔任首任署長一職。
同樣在9月15日改制為觀光署的觀光局，首任署長人選王國材於今日上午接受媒體訪問時，間接證實將由前觀光局長周永暉接任，主要考量是立法院即將開議，我又正積極吸引國際觀光客來台，今年目標要達600萬人次，明年要衝1,200萬人次，需一位熟悉觀光業務的人選。
至於鐵道局部分，因現任局長伍勝園將於9月15日退休，故王國材決定由現任鐵道局副局長楊正君升任。
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