傑克森洞央行年會落幕 法人：年底前都是投資債券的好時點

美國聯準會主席鮑爾在傑克森洞央行年會演說內容傳達出的訊息屬於中性偏鷹派，保留後續升息的可能性；但同時表示是否繼續升息將視經濟數據而定，目前市場預期年底前繼續升息或停止升息機會呈現五五波。凱基投信債券投資管理部主管陳侑宣表示，目前通膨數據仍呈現持續緩慢走低趨勢，製造業PMI或服務業PMI也是處於走緩趨勢，因此維持之前對FED後續貨幣政策看法，也就是9月FOMC將維持利率不變，年底前將結束升息循環，並讓利率維持在高檔一段期間，明年第2季才有機會降息。

凱基美債25+（00779B）基金經理人郭修誠認為，在此情境下，美債利率年底前將維持高檔區間震盪，雖然近期美債利率創新高，債券ETF近一個月表現疲弱，但拉長至三個月觀察，當美債利率過去三個月持續上揚情況下(10年期、30年期分別上漲42基本點、29個基本點)，長天期美債ETF的負報酬幅度已較近一個月大幅縮減，升息預期已經反映在現今的債券價格上，年底前都是投資債券的好時點。

展望後市，雖然短期內債券ETF報酬會隨著美債利率震盪而波動，但市場對升息循環將於今年底前結束的預期不變，明年有降息機會，美債利率上行的空間有限；若市場因通膨等經濟數據走緩而提早反應降息預期，年底前美債利率則有往下空間。

凱基ESG BBB債15+（00890B）基金經理人劉書銘建議，利率逢高分批加碼，預期年底前利率呈現區間震盪環境下，可採取定期定額。年底前留意高信用品質、高殖利率、長天期的債券ETF，將有望獲取相對其他債券標的較高的利息收入及因美債利率下行帶來的資本利得機會。