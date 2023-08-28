把握最後四天！ 營建署住宅補貼申請31日截止

內政部營建署今（28）日表示，112年度住宅補貼受理申請將於8月31日下午5點截止，申請項目包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，提醒民眾把握時間，備齊文件後多使用線上申請，可加速地方政府審查，早日獲得補貼。

根據營建署統計，截至今年8月27日止，自購住宅貸款利息補貼申請戶數15,579戶、修繕住宅貸款利息補貼1,705戶。

營建署表示，近期有貸款買房或準備購屋需求的民眾，「自購住宅貸款利息補貼」提供近兩年內符合購買住宅且辦理貸款者辦理申請，需檢附建物所有權狀及貸款餘額證明，未購屋者申請時則不用先檢附前開資料。

經核定自購住宅貸款利息補貼者，應在直轄市、縣市主管機關核發自購住宅貸款利息補貼證明之日起一年內，提供購置住宅的建物所有權狀影本等資料，辦理後續優惠貸款或轉換為優惠利率等。

最高優惠貸款額度依縣市分別為台北市250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元，優惠利率為第一類(弱勢戶)郵儲利率減0.533%，第二類(一般戶) 郵儲利率加0.042%，補貼期間最長20年。

針對自購住宅貸款利息補貼比照行政院核定財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」再優惠1碼，優惠期間自今年8月1日至2026年7月31日，本貸款也可搭配財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」。

若有整修家中房屋的需求，僅持有一間且屋齡超過十年住宅的家庭可參考「修繕住宅貸款利息補貼」，請記得檢附該住宅的建物所有權狀提出申請，待取得修繕住宅貸款利息補貼核定資格後六個月內，向承貸金融機構辦理優惠貸款。最高優惠貸款額度80萬元，優惠利率第一類(弱勢戶)郵儲利率減0.533%，第二類(一般戶) 郵儲利率加0.042%，補貼期間最長15年，同樣也可搭配財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」。

營建署強調，住宅補貼採評點制度，8月31日受理申請期間截止後，審查期間為二至四個月，直轄市、縣市政府會依評點基準表評分，按分數排序後，於計畫戶數額度內由高分至低分依序補貼，跟申請遞件時間無關。

營建署指出，自購或修繕住宅利息補貼，今年申請方式為「線上」及「郵寄」兩種，並鼓勵民眾多使用線上申請。民眾可由營建署網站首頁重要政策之「住宅補貼專區」(https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0108.aspx)，透過「您適合哪種住宅補貼呢?」填選條件引導民眾檢視住宅補貼資格，如果想瞭解申請資格與相關規定，也可在週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003由專人協助。