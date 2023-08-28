CIP 渢妙離岸風場 今完備區塊開發3-1期行政契約簽署程序
哥本哈根基礎建設基金（CIP）所投資開發的渢妙離岸風場今（28）日宣布，已於今日提交總額新台幣10億元之銀行履約保證函正本至經濟部及能源局，完備行政契約簽署申請程序。
渢妙風場於第三階段首輪選商獲排序第一位，在財務能力、技術實力、以及國產化程度均贏得最高評價。渢妙風場兩年來積極與具綠電需求之企業進行企業購售電合約（CPPA） 協商，目前進展堪為正面。渢妙風場之主要供應鏈採購合約完整度高，對計畫成本支出、零組件製造及風場施工期程之掌握度高，CIP 對於渢妙風場2027年如期併網深具信心。
為訴求開發程序之公平性，CIP 呼籲政府於8月30日行政契約簽署申請截止後，立刻釋出第一期未簽約風場容量。
針對第二期選商規則之制定，CIP 強烈呼籲政府按往例循正式管道與業界進行充分討論，包括召開正式意見諮詢會議、採納書面提交之具體建言等，以減少不必要的揣測與推論，有損產業意見之整合。
CIP 表示，期待藉由率先完成行政契約簽署，力挺台灣能源轉型政策，與政府、本土供應鏈、綠電企業用戶和融資機構共同成就全球首座透過 CPPA 售電模式且大規模落實國產化之離岸風場。
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