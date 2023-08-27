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通膨降溫為何物價還在上漲？ 4個原因讓人日子繼續不好過

商業周刊／ 撰文者：黃齊元
高雄港空拍圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄港空拍圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

摘要

1.未來供應鏈必須是「綠色供應鏈」，歐盟預計從2026年起開始課徵「碳關稅」，沒有準備的台商，恐怕會被排除在供應鏈之外。

2.過去氣候變遷影響沒有那麼明顯，但這幾年全世界各地不斷發生各種災害，這些天災將讓保險公司提高保險費率，連帶增加企業成本。

3.由於供應鏈轉移、綠色供應鏈、氣候變遷、地緣政治風險等因素，未來整體物價要降低會很困難；老闆們將會更辛苦，員工也得勒緊褲帶。

最近世界發生了很多事，造成物價上漲。美國通貨膨脹基本上已經獲得控制，會呈現「軟著陸」格局；中國則因為物價指數（CPI）下跌，出現「通縮」，基本上呈現出經濟衰退的趨勢。

但我從很多角度分析，未來物價只有不斷上升的可能，要下降不容易，每個人都需有心理準備。未來物價上漲，至少來自4個層面：

第一個層面：供應鏈移轉

全世界供應鏈，正在翻天覆地的變化中。過去生產製造主要在中國，但因中美經濟脫鉤，所以形成「中國加一」（China Plus One），也就是客戶要求一定要在中國以外地方，還有第二個生產據點。以電子業來說，目前至少有3個地方是新的製造中心：印度、越南及墨西哥。

在這種情況下，未來恐怕不只是「中國加一 」，而是「中國加三」。這對於企業來講，是非常痛苦的事情。因為不能只在一個地方生產，成本會大幅增加，還形成「斷鏈」，更演變成「多鏈」及「短鏈」。短鏈代表工廠要靠近市場，也就是美國提出的「近岸外包」。

供應鏈如此的轉變，台積電和鴻海或許還受得了，但小廠商要布局全球非常困難。即使是台積電也遭遇了大麻煩，近期台積電在美國亞利桑那州被當地工會抗議，造成建廠進度延誤，整體成本大增。

第二個層面：綠色供應鏈

現在全世界都要求減碳，所以「去碳化」是很重要的事情，未來供應鏈必須是「綠鏈」，符合ESG節能減碳要求。台商在這方面做得非常差，目前只有很小比例的大型企業有這方面的準備。

歐盟預計從2026年起就開始課徵「碳關稅」，沒有準備的台商，恐怕會被排除在供應鏈之外。為了要因應碳排放要求，企業需要大幅投資相關成本。

第三個層面：氣候變遷

過去氣候變遷影響沒有那麼明顯，但這幾年全世界各地不斷發生水災、風災和火災，到處是災難。8月夏威夷大火造成一百多人罹難，數字還在攀升；中國河北也出現洪水，造成生產線停擺；美國和歐洲很多地方熱浪來襲、氣溫飆升到四十多度，根本就無法工作，熱浪還造成很多生產原料彎曲變形，這些都導致成本增加。

另外一個連帶問題是，保險公司會提高保險成本。未來那些溫度高達四十多度的地區，恐怕生產力會長時間受到影響，需要花更多成本在保險上。舉例來說，台積電在美國亞利桑那州的新廠，若夏天溫度飆上40度；在這種情況下工作，發生意外的機率會增加，也將使企業保險金大增。

第四個層面：地緣政治風險

隨著地緣政治問題越來越嚴重，台灣成為兵凶戰危的地方，最近國民黨總統候選人侯友宜到日本訪問，每個地方都有人問他，「會不會戰爭？」日本前首相麻生太郎到台灣，也提到日本、台灣、美國等國必須有心理準備，隨時準備好作戰。

據路透社報導，由於中國侵略台灣的擔憂加劇，英國勞合社（Lloyd's of London）的保險公司，提高台灣相關保險費率，並降低涉及台灣風險的保險金額。

基於以上諸多風險，未來整體物價要降低很困難。老闆們將會更辛苦、賺得錢更少，員工也要勒緊褲帶。未來，我們會處在一個充滿意外的高物價時代，沒人是真正的贏家 ！

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物價 減碳 通膨

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