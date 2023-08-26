星展銀工會成立 呼籲停止違法超時加班 提五大訴求

星展銀行併購花旗集團消金業務後，星展銀行今天成立企業工會，星展銀行工會新任理事長廖重一表示，合併初期有紛擾可以理解，但至今已過兩週，分行系統改善有限、客戶資訊誤植甚多、員工反映問題得不到解決。使得第一線主管與員工承受客戶極大壓力，令人心疼。他代表星展工會呼籲星展銀應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，也期盼主管機關重視。

星展工會成立首日並提出五大訴求，為1.確保合併後員工權益不變。2.簽訂團體協約。3.監督公司遵守勞動法令、改善勞動條件。4.爭取加入懲戒委員會且享有投票權。5.確保星展落實安置計劃補充協議。

星展銀行併購花旗集團消金業務後，成為台灣最大外商銀行，為確保合併後員工及客戶的權益，星展銀行員工在全國金融業工會聯合總會（全金聯）全力協助與北市府勞動局、勞動部祝福下，今天成立星展銀行企業工會（星展工會）。立法委員江永昌也派員到場，表達永遠與工會站在一起，會檢視金管會在合併過程中不周延之處。

針對近期合併後亂象頻傳，廖重一進一步強調，星展銀行應儘速優化系統、加強員工教育訓練、儘速補足人力缺口、核實客戶正確資訊等，以避免業務人員銷售時因客戶資訊錯置而產生法規上的風險。另外，星展銀行員工努力堅守崗位，但聽聞許多員工皆有超時加班至深夜的情況。星展工會呼籲公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，也期盼主管機關重視，他最後喊話：「星展的夥伴們，辛苦了！」

全金聯則痛批星展銀行輕忽了銀行合併的複雜度，急於整併而疏忽事前模擬演練的質量，給予客戶非常不專業的第一印象。但最辛苦的是一線基層員工，在併購後的第一週工作日，全台各地有多家分行員工的工作時間破表違法！根據前幾天接獲星展銀行違法的申訴資料，顯示該銀行在合併後第一週至少有15家分行嚴重違反勞動基準法的工時相關規定，違法態樣包括：超時工作12小時以上、甚至直至隔天零時之後才關門，以及連續數天都是晚上11時以後才關門。全金聯進一步質疑星展銀行沒有依法給付加班費給這些辛苦的員工，將協助該銀行員工向各縣市勞工行政主管機關具名檢舉星展銀行上述違法問題，要求主管機關應即刻進行勞動檢查；同時指控星展銀行顯有壓榨剝削勞工之嫌，將另向勞動部及金融監督管理委員會陳情，要求主動查明星展銀行無視台灣法令、違法亂紀的問題。

根據全金聯出示的申訴資料顯示，連續4天（8/14-8/17）加班超過晚上11時的星展銀行分行有6家：新竹分行、大安分行、南京東路分行、新站分行、松仁分行、台南分行。有3天加班超過晚上11時的分行：三重分行。有2天加班超過晚上11時的分行：敦南分行、天母分行。有1天加班超過晚上11時的分行：新莊分行、新店分行、內湖分行、南京松江分行、台中分行、台灣大道分行。全金聯表示，這些因為合併所發生的工時違法問題，其中1家分行已經向臺北市政府勞動局具名檢舉，後續將再依違法的分行所屬縣市（台北市、新北市、新竹市、台中市、台南市）比照辦理，以遏阻星展銀行此等肆無忌憚的違法行徑。

星展工會理事長廖重一表示：「星展集團深耕台灣的決定值得肯定，原花旗的員工留任比例達8成，加上星展銀行員工總數近5,000人。顯示合併案中多數員工認同星展文化，願意與星展發展共好，可惜星展近期的表現令全體員工相當失望，公司應該為合併案準備不夠周延，誠懇的向客戶、員工致歉。員工是公司最重要的資產，工會未來將扮演勞資溝通橋樑，維護客戶、員工、公司的權益。相信身為最大外商銀行的星展會有足夠雅量接受工會意見、攜手共好，成為金融業的表率。」