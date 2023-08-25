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外銷訂單冷！台中3715人放無薪假 自行車及工具機占65%
製造業景氣遲未復甦，外銷訂單減少，全台減班休息（俗稱無薪假）人數破萬人，台中市勞工局說，台中市到昨天計有114家企業、3715人放無薪假。今年製造業通報無薪假人數有增加趨勢，又以自行車及工具機業通報人數最多，約占65%。另外，中部科學園區有兩家業者、合計145人實施無薪假。
勞動部昨公布，總計669家企業、1萬2105人放無薪假，其中製造業占最大宗，破萬人，共有1萬0083人，主要是受到全球景氣影響，需求疲弱而影響訂單，造成製造業無薪假人數較多。
台中市勞工局說明，台中市到昨天計有114家企業、3715人放無薪假，以製造業為大宗，其中自行車及工具機業通報人數約占65%，主因是企業反映目前接單不穩定，外銷訂單減少，因此與勞工協商減少工時；去年同期統計通報435家、3308人。
勞工局指出，將持續關注企業減少工時情形，適時主動提供企業及勞工相關服務或資訊。企業或勞工若遇無薪休假或勞動契約變更等勞動權益問題，可撥打04-22289111分機35200、1999市民一碼通，或逕洽新市政服務中心勞工局服務櫃台諮詢。
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