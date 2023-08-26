台中3715人無薪假 製造業最多

製造業景氣尚未復甦，全台無薪假破萬人，台中市目前通報114家事業單位、3715人放無薪假，彰化縣本月統計有124家、1671人放無薪假。台中市勞工局、彰化縣勞工處都表示，今年製造業通報無薪假人數有成長趨勢，台中以自行車、工具機產業占65％，彰化以腳踏車零組件製造業、鞋業衝擊較大。

另外，彰化縣府表示，疫情期間勞動部提出紓困計畫，減班休息的事業單位較有意願通報，現在沒有相關誘因刺激通報意願，預估放無薪假的黑數可能更多。

勞動部公布俗稱「無薪假」的全國減班休息統計，共有669家企業、12105人實施無薪假，其中製造業占最大宗，共有10083人，主要受到全球景氣影響，需求疲弱，影響訂單下訂數量。

台中市勞工局說明，自行車及工具機產業占減班休息的通報人數65%，主因是目前接單不穩定、外銷訂單減少，去年同期通報435家、3308人。另外，中部科學園區通報則有2家業者、145人實施無薪假。

彰化縣勞工處長何俊昇說，彰化縣腳踏車零組件、鞋業受到的衝擊較大；減班休息得經過勞資雙方合意才成立，不管減多少工作時數，勞工薪資不能低於本工資；如果通報無薪假後，勞工實際工作時數超過協議時數，仍要給付加班費。

有業者指出，全球通膨居高不下，消費者荷包大縮水，尤其像腳踏車最大市場集中在歐美，消費力下降，加上疫情期間庫存量大，終端零售商庫存塞爆，現在接單只剩1成。有放無薪假業者說，景氣去年就不好，這段時間是將原本外包的單收回自己做，才苦撐到現在。

有製鞋業者表示，2024年巴黎舉辦奧運會，原以為今年接單明年出貨，產業可逐漸活絡，但迄今也沒有明顯的訂單，只能寄望明年初急單可轉為大單，若烏俄戰爭能趨緩，應該就有希望。