台灣2021年碳排不減反增 經濟部這麼說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部強調，為推動淨零及能源轉型，政府持續加速再生能源設置與增氣減煤的推動。圖為高雄大社工業區。記者劉學聖／攝影
經濟部強調，為推動淨零及能源轉型，政府持續加速再生能源設置與增氣減煤的推動。圖為高雄大社工業區。記者劉學聖／攝影

針對環境部今（25）日公告我國2021年國家溫室氣體排放，其中能源部門溫室氣體排放量（268.9MtCO2e，含各部門燃料燃燒排放）較2020年（259.4MtCO2e）增加約3.7%。經濟部表示，主因是疫後經濟復甦與美中對抗轉單效應，2021年經濟成長率更高達6.53%，創11年來新高，帶動電力消費增加4.4%；之後在再生能源加速設置下，2022年能源部門溫室氣體排放量已減少3.4%。

經濟部表示，2021年政府因勢利導促使臺商回流並吸引外資投資臺灣，加上防疫有成，再加上半導體等高科技產業的帶動下，出口及投資顯著增加，經濟成長達6.53%，創11年新高，人均GDP首次超過3萬美元，也帶動全國電力需求增加4.4%（約120億度）。

其中，製造部門增加7.1%（約107億度）為主要成長來源；但供給面低碳燃氣與無碳再生能源雖分別大幅增加8.5%（約85億度）與15.4%（約23億度），仍不足以滿足新增的大量電力需求，須以燃煤發電因應，是造成2021年能源部門溫室氣體排放量增加約3.7%的主要原因。

經濟部強調，2022年因政府持續加速能源轉型政策推動，尤其再生能源較2021年大幅增加36.2%，達63億度，另燃氣發電亦增加3.4%（約36億度），讓燃煤發電減少6.1%（約78億度），使2022年能源部門溫室氣體排放量減少3.4%，也讓電力排碳係數創2005年開始計算以來的歷史新低點。

經濟部強調，為推動淨零及能源轉型，政府持續加速再生能源設置與增氣減煤的推動，並同步促使各部門透過提升能源效率、落實節電行為及運用節能技術等，持續降低溫室氣體排放量，共同達成碳目標。

再生能源 經濟部

延伸閱讀

正新鋁業砸逾11億元建廠 三大投資方案累計近2.1兆元

環境部公布國家溫排清冊 2021上升2022估下降3.3%

大減碳時代來了：歐盟「碳關稅CBAM」如何影響全球企業？

經濟部稱公投已決定不重啟核四 柯文哲：電就是不夠用

相關新聞

加班費5大違法樣態 強迫換補休、未滿1小時不給錢

勞工加班必須給加班費，但根據統計，去年有高達1883件違法案件，勞動部今天彙整5大違法樣態，包含強迫加班只能換補休、加班...

台灣2021年碳排不減反增 經濟部這麼說

針對環境部今（25）日公告我國2021年國家溫室氣體排放，其中能源部門溫室氣體排放量（268.9MtCO2e，含各部門燃...

減碳壓力大！最新統計：台灣2021碳排不減反增逾2%

環境部今（25）日公布最新國家溫室氣體排放清冊報告，由於疫後經濟復甦，2021年淨排放量不減反增，較基準年2005年增加...

秘魯SNI會晤工總 表達支持台灣加入CPTPP

為增進臺秘魯之間的交流互動，推動臺灣加入CPTPP，秘魯工總（SNI）總會長薩拉沙爾（Jesús Salazar Nis...

台電：日月潭為全台最大抽蓄電池 逾8成發電在夜尖峰

針對部分學者認為抽蓄水力為舊工具，對供電無幫助，台電表示，這是錯誤認知，忽略了舊工具有新用法。台電指出，日月潭抽蓄電廠機...

中科擴建二期通過都審 盧秀燕：歡迎台積電在台中投資

攸關台積電（2330）2奈米建廠的中科台中園區擴建二期今(25)日通過都審，台中市長盧秀燕表示，台積電是國家乃至全球重要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦