台灣2021年碳排不減反增 經濟部這麼說

針對環境部今（25）日公告我國2021年國家溫室氣體排放，其中能源部門溫室氣體排放量（268.9MtCO2e，含各部門燃料燃燒排放）較2020年（259.4MtCO2e）增加約3.7%。經濟部表示，主因是疫後經濟復甦與美中對抗轉單效應，2021年經濟成長率更高達6.53%，創11年來新高，帶動電力消費增加4.4%；之後在再生能源加速設置下，2022年能源部門溫室氣體排放量已減少3.4%。

經濟部表示，2021年政府因勢利導促使臺商回流並吸引外資投資臺灣，加上防疫有成，再加上半導體等高科技產業的帶動下，出口及投資顯著增加，經濟成長達6.53%，創11年新高，人均GDP首次超過3萬美元，也帶動全國電力需求增加4.4%（約120億度）。

其中，製造部門增加7.1%（約107億度）為主要成長來源；但供給面低碳燃氣與無碳再生能源雖分別大幅增加8.5%（約85億度）與15.4%（約23億度），仍不足以滿足新增的大量電力需求，須以燃煤發電因應，是造成2021年能源部門溫室氣體排放量增加約3.7%的主要原因。

經濟部強調，2022年因政府持續加速能源轉型政策推動，尤其再生能源較2021年大幅增加36.2%，達63億度，另燃氣發電亦增加3.4%（約36億度），讓燃煤發電減少6.1%（約78億度），使2022年能源部門溫室氣體排放量減少3.4%，也讓電力排碳係數創2005年開始計算以來的歷史新低點。

經濟部強調，為推動淨零及能源轉型，政府持續加速再生能源設置與增氣減煤的推動，並同步促使各部門透過提升能源效率、落實節電行為及運用節能技術等，持續降低溫室氣體排放量，共同達成碳目標。