秘魯SNI會晤工總 表達支持台灣加入CPTPP

為增進臺秘魯之間的交流互動，推動臺灣加入CPTPP，秘魯工總（SNI）總會長薩拉沙爾（Jesús Salazar Nishi）及塑膠公會會長德侃波（Eduardo Del Campo Arnaiz）等重要工商界領袖，應我政府邀請於8/22-8/26赴台訪問，並在今（8/25）特別安排拜會台灣工總，由常務理事、生華生物科技董事長胡定吾代表接待，雙方就兩國經貿關係、台灣參與國際經貿整合及秘魯投資環境等議題進行交流，十分熱絡；秘方也允諾，將持續協助推動台灣加入CPTPP，並加強與台灣的技術和投資合作，俾為雙邊產業創造雙贏局勢。

工總常務理事胡定吾表示，台灣一向重視祕魯市場，雙邊商務往來也十分頻繁，去 (2022) 年更是兩國貿易的豐收年，雙邊貿易總額高達8億美元，成長約28%，是2008年以來的次高紀錄，今年1-7月，雙邊貿易總額更已達4.3億美元，比去年同期增長23%，這些數字都象徵台秘已成為彼此堅實的貿易夥伴，而秘魯簽了許多的FTA，也是CPTPP的重要成員，如台灣也能加入CPTPP或太平洋聯盟，將有利於兩國的經貿往來，因此希望未來SNI能繼續大力支持台灣參與區域經濟整合，讓台灣在國際經貿領域上發揮更大的貢獻。

秘魯工總（SNI）總會長薩拉沙爾（Jesús Salazar Nishi）則回應，為了推動秘魯製造業發展，SNI正積極向秘魯政府推動的相關法令，尤其秘魯很多產業正高速發展當中， 如農漁業、紡織及塑膠產業等，如能促成台灣對秘魯的科技合作和投資，促使秘魯的製造業和台灣能有所連結，將有助於這些產業的發展，因此他表示將持續公開力挺台灣參與CPTPP，並提升兩國在貿易、工業、技術及經濟合作領域的實質交流與合作，同時歡迎我國業者近期可組團到秘魯實地考察環境。

秘魯方也表達，對臺灣的塑膠射出、成型機械有興趣，並提到今年12月在秘魯將舉行招商大會，全國25省代表都會參加說明地區招商政策，歡迎台灣工總及產業代表參加。截至目前，秘魯簽署了22個自貿協定，涵蓋範圍達50多個國家，佔全球GDP50%左右，對包括美國、歐盟、英國、中國大陸等60多個國家出口時，都可享受優惠關稅待遇，因此產業界進駐秘魯將有助於和這些國家自由發展。

事實上，臺秘魯工總在2021年9月疫情期間透過視訊已簽署MOU，未來亦盼建立常態交流，發掘兩地產業合作機會。SNI是當地最大的製造業組織，下屬有58個行業分會，涉及幾乎所有製造業領域，包括食品飲料、化工、造紙、電信、金屬、塑膠、紡織和鞋類等，總產值佔秘魯全國GDP達20%，長期在政府經貿政策方向扮演推手要角。該總會歷任總會長均具專業背景，係社會菁英人士。現任薩拉沙爾會長（2022.6-2024.6）具秘魯排名第一之天主教聖母大學企業管理博士學位，亦為秘魯知名塑膠企業負責人，言論廣受各界推崇並具號召力。