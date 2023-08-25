台電：日月潭為全台最大抽蓄電池 發電約2.6部核二機組

針對部分學者認為抽蓄水力為舊工具，對供電無幫助的說法，台電今（25）日表示，其實這是錯誤認知，忽略了舊工具有新用法。

台電指出，日月潭抽蓄電廠機組採取上下池落差發電，重複使用日月潭水源，相當於全台最大的抽蓄電池，也成為再生能源時代來臨後，台電確保穩定供電的重要利器，且在新的調度模式下，抽蓄水力機組已將可發電度改為八成以上用在夜尖峰時段，十部機組合計有260.2萬瓩，相當於2.6部核二廠機組的量能。

台電表示，目前最大的觀二、明潭抽蓄水力電廠，雖分別於1985及1995年就開始運轉，但目前使用模式已有極大不同。過去運轉模式為日、夜尖峰皆須大量放水發電，再於凌晨夜間透過傳統機組發電並抽水儲能，由於總發電度數相同，發電時間較長時，機組就必須分散量能使用。

台電說明，過去因應日夜尖峰，由於上午8時至晚上12時都要放水發電，所以在夜尖峰時段，若以2018年5月為例，下午4時抽蓄機組剩900萬度電可發。但以台電目前的作法，通常可於下午4時前保留1,200萬至1,400萬度電可發，以下池最低水位時可發1,600萬度計算，可保留七到八成的發電量，集中於夜尖峰使用。

台電指出，不僅發電時段不同，在儲能的作法上也不一樣。過去集中於夜間儲蓄電能，現在在白天利用再生能源大量發電供給民眾用電時，亦可進行儲電，並將電力轉移於夜間無光電時段使用，連中午最高用電尖峰時都可以抽水存電。以七月上旬為例，白天利用部分太陽光電、風力發電高時儲能於抽蓄水力，最高可存下約1,000萬度，可供10部抽蓄機組於夜尖峰滿載運轉3小時以上，透過水力儲能機制，妥善利用再生能源及克服間歇特性，對穩定供電非常有幫助。