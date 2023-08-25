數位部9月底試辦政府短碼簡訊111 從源頭防堵詐騙

數位部長唐鳳今（25）日表示，為降低民眾遭到冒充政府簡訊詐騙的風險，數位部規劃政府專用短碼簡訊平臺，未來各政府機關皆可透過「111」這組特定、專用的政府專屬短碼發送簡訊，以好記的3碼，讓民眾可以辨識簡訊確實為公部門發送，預計今年9月底啟動試辦。

詐騙簡訊猖獗，許多不肖份子都會偽裝為政府主管機關發送簡訊；今年上半年一則「汽燃費逾期徵收通知」簡訊，弄得駕駛人人心惶惶，上周又有民眾收到「燃料稅逾期通知」詐騙簡訊，寫著「您的112年度汽燃稅逾期金額600元，請於112年08月18日前繳納」，繳納網址是「mvdis-gov.cc」，讓民眾不勝其擾。

唐鳳今日指出，經行政院核定，將使用3碼「111」，作為政府機關專屬發送簡訊的短碼。數位部已協調電信業者，在簡訊發送端進行檢核把關，只有透過政府專用短碼簡訊平台才能以「111」這3碼發送簡訊，確保從國內、國外所發送至民眾手機的簡訊，絕無法仿冒政府專用短碼。

唐鳳表示，數位部去年已推出政府專用短網址服務（https://url.gov.tw/），提供政府機關將冗長、不易記憶的長網址轉換為精簡的短網址，有利於政府機關傳播公共資訊，並讓民眾更容易識別政府網站，減少誤連詐騙或釣魚網站的風險，現在進一步推出政府專用短碼簡訊「111」，兩項服務搭配運用，確保政府訊息不容易被冒用，有助於從源頭防堵詐騙，提升社會數位韌性。