媒體議價立法方向 數位部：8月底會將報告交付立院

媒體議價法在國內討論許久，立委先前已提出4個版本的媒體議價法草案，但院會版始終是「只聞樓梯響」，立委先前要求，數位部必須在8月底之前提出立法架構研究方向。數位部長唐鳳今（25）日指出，「行政院已指示公平會、數位部把法律制度當作我們的研究工作項目，很快就會有一份報告提到立法院，研議適合我國的立法方向選項。」數位部預定8月底將這份報告交到立委手上。

媒體議價對話去年12月啟動第一輪，至今為止已經舉辦過兩輪對話，並預計在8月30日、9月6日分別邀請Google、Meta出席出席第三輪對話，討論新聞媒體與數位平台未來可能的合作共榮方向，以及新聞產業對Google獎助計畫的回饋意見等議題。

唐鳳今日指出，媒體議價在經歷多場對話之後，「現在已經漸漸收斂到可行，不管是議價或者是基金，大家對於具體想像開始有凝聚，接下來的對話裡面，我們也會問問看Google的那項共榮計畫，大家在申請、使用上，有沒有什麼需要調整的地方、問題等，如果雙方對彼此更有充分理解的話，共榮發展共識就比較容易凝聚。」

唐鳳表示，「現行不管是透過民間資源方式，或者是之後建立機制，也或者是法律，這些都在我們的選項中間，期待接下來的對話，可以具體凝聚到短、中、長期做法。」

對於立委先前要求8月底提出立法架構研究方向，數位部政務次長暨發言人李懷仁也表示，報告已完成，會在8月底之前將相關報告交付立院。