國發會：公建年度經費達成率以96%為目標

國發會表示，截至7月底，公共建設經費執行3198億元，經費達成率48.22%，進度及執行量續創近16年同期新高，各部會將以96%年度經費達成率為目標，帶動經濟成長發展。

國發會主委龔明鑫表示，感謝中央與地方合作辦理公共建設，如近期通車之機場捷運線老街溪(A22)站、已啟用之高雄港第七貨櫃中心與即將啟用之台中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓等，為民眾提供便利及多元的公共服務。

龔明鑫表示，請各部會持續以96%年度經費達成率為目標，加速工作排程及彈性調度經費至可提前支用之項目，衝高公共建設經費執行量能。並請各部會加速相關流程，儘早撥付款項以利廠商資金運用，以發揮公共支出提振景氣及帶動需求之實質效果。