快訊

李玟生前控遭霸凌！眾人發聲 《中國好聲音》宣布停播

23歲歐陽娜娜突拋震撼彈揭「未來計劃」 休學原因全說了

5分鐘搶光！「挽肉と米」今開放線上訂位 9月3日前座位全數售罄

國發會：公建年度經費達成率以96%為目標

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會表示，截至7月底，公共建設經費執行3198億元，經費達成率48.22%，進度及執行量續創近16年同期新高，各部會將以96%年度經費達成率為目標，帶動經濟成長發展。

國發會主委龔明鑫表示，感謝中央與地方合作辦理公共建設，如近期通車之機場捷運線老街溪(A22)站、已啟用之高雄港第七貨櫃中心與即將啟用之台中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓等，為民眾提供便利及多元的公共服務。

龔明鑫表示，請各部會持續以96%年度經費達成率為目標，加速工作排程及彈性調度經費至可提前支用之項目，衝高公共建設經費執行量能。並請各部會加速相關流程，儘早撥付款項以利廠商資金運用，以發揮公共支出提振景氣及帶動需求之實質效果。

機場捷運 國發會 龔明鑫

延伸閱讀

國發會：7月底公建經費達成率48.22% 近16年同期新高

國發會串聯亞利桑那州 創新資源帶動台美新創合作

龔明鑫：台積電前進德國 「是能量延伸」連結中東歐經貿合作

龔明鑫：全球經濟明年都會比今年好 唯一例外是中國大陸

相關新聞

中科二期擴建案今都審 環團要求台積電站出來說明

攸關台積電（2330）2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市政府都市計畫審查委員會於今(25)日上午進行審查，環團也...

唐鳳宣布防詐短碼「111」 9月底啟動試辦

數位發展部長唐鳳今（25）日表示，為降低民眾遭到冒充政府簡訊詐騙的風險，數位部規劃政府專用短碼簡訊平台，未來各政府機關皆...

台經院7月景氣調查 製造業、服務業、營建業都上揚

台經院今天發布7月景氣動向，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點齊揚，其中製造業因7月進入電子產業旺季，科技產品...

影／產學專班再升級 陳建仁：人才對國家經濟安全最重要

行政院長陳建仁今到台中市參訪菱生精密工業股份有限公司，菱生公司與勤益科大產學專班合作，明年將從每學年50位名額增為100...

爛尾樓、建商倒閉頻傳 專家看這數據喊安啦「全球第一」

近來韓國、香港、加拿大等多個國家房價紛傳下跌，不過馨傳不動產智庫彙整全球25個主要國家全體銀行2022年底的「不良貸款率...

國發會：公建年度經費達成率以96%為目標

國發會表示，截至7月底，公共建設經費執行3198億元，經費達成率48.22%，進度及執行量續創近16年同期新高，各部會將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦