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中科二期擴建案今都審 環團要求台積電站出來說明

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科二期擴建案今日都審，環團要求台積電站出來說明用水用電爭議。記者宋健生/攝影
中科二期擴建案今日都審，環團要求台積電站出來說明用水用電爭議。記者宋健生/攝影

攸關台積電（2330）2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市政府都市計畫審查委員會於今(25)日上午進行審查，環團也前往台中市政府廣場陳情抗議，直指台積電是「吃電的酷斯拉」，要求媽媽市長盧秀燕嚴格把關都審，捍衛全體台中市民用水安全，以及邁向無煤呼吸權。

台中市都發局對此表示，市府對於產業投資台中，帶動全市經濟發展，竭諴歡迎並樂觀其成，然而都必須在兼顧巿民權益的前提下進行，以構築市民丶環境、產業和生態共存共榮的大台中，市府將於都市計畫審議過程中，以嚴格標準為市民把關，要求中科管理局履行降低開發衝擊與環境保護的義務。

中科台中園區二期擴建案都審結果，預計中午前出爐。中科管理局說，此案一旦通過市府都審，將會立即報請內政部都委會進行審查，以利後續展開用地取得作業。

由於此案都審自送件迄今已延宕約一年半時間，中科管理局長許茂新日前表示，就算內政部都委會通過審查，後續還有都市計畫公告、地價查估及協議價購等程序，今年底交地建廠已確定來不及。

包括台灣生態學會、台中市爭好氣聯盟、大肚山改善空汙協會、台灣護樹團體聯盟等代表，今天上午在台中市政府廣場舉牌抗議「吃電酷斯拉來了」、「台中空汙大紫爆回來了？」

環團批評，台積電是中科二期擴建案未來實質進駐廠商，目前也是台中市第一用電大戶，中科台積電的2奈米製程新廠開發，將為環境承載力有限的中台灣帶來超高耗電和耗水效應。

此案不僅是從環評，到現今都市計畫審查階段的爭議焦點，也漸成為國際社會關注焦點。台積電應該立即站出來回應2奈米新廠用水用電爭議，不應繼續躲在開發單位中科管理局的背後，倚賴官方在前頭代擋台中巿民質疑的輿論子彈。

中科台中園區二期擴建案是在去年3月14日向市政府送件申請都審，但因市府及市議員對於台積電2奈米廠是否會排擠台中市民生用電、用水存有疑慮，都審一再卡關，迫使台積電日前決定，高雄也將規劃興建2奈米廠。

台電、台水公司最近出具台積電中科2奈米廠開發及營運期間，不會排擠台中市民生用電、用水的保證，終於讓此案順利排入25日都審的議程。

中科台中園區二期擴建計畫，基地以台中高爾夫球場、機17用地為主，開發面積89.75公頃，中科管理局原本規劃今年5月交地；但環評今年2月8日通過，開發時程改為8月交地，後又因都審未過，再度順延。

台積電在中科二期園區共規劃兩期、四座晶圓廠，原訂今年底動工，最快2024年底第一座2奈米製程可以投產，總投資金額8,000億至1兆元。

中科管理局指出，經濟部早已核定二期園區用電、用水計畫，全案並通過環評；台電、台水公司承諾不會排擠民生用電、用水。

台積電 中科 奈米

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