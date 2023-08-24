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不妙！製造業無薪假3年來首破萬人 四家業者合計通報540人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片
勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片

製造業景氣遲遲未復甦，無薪假人數再破萬人，創近三年新高。勞動部今（24）日發布最新無薪假統計，目前製造業有289家、10,083人實施無薪假，這期有工具機、車用塑膠模具、室內裝潢、電子等四家較大型企業加入無薪假行列，合計通報540人。

勞動部統計指出，目前全體行業實施無薪假家數669家、人數12,105人，其中八成三是製造業，人數破萬人，為2020年9月底以來、近三年最高，顯示製造業無薪假情勢仍在升溫中。

目前製造業有289家、10,083人實施無薪假，較上一期增加24家、756人。

進一步觀察製造業四大業，金屬機電業是最大重災區，現有171家、6,033人實施無薪假，較上期增加13家、527人。另一個重災區是資訊電子業，現有44家、2,306人實施無薪假，較上期增加五家、137人。

至於化學工業目前有40家、1,160人實施無薪假，較上期增加6家、93人；僅民生工業大致持平。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱指出，這期主要新增人數集中在製造業，其中金屬機電業有三家加入實施，一家為接續實施的工具機業者約170多人、一家是車用產品塑膠模具業者約170多人，以及一家室內裝潢鋁材業者通報120多人，後兩家業者先前未實施過，這次是新加入。

李怡萱並說，資訊電子業也有新增一家製造自動化感測器，通報80多人。

李怡萱表示，這些業者通報實施無薪假原因都是訂單減少，預計實施期間三個月，月休二至四天。

李怡萱提及，這期金屬機電業有一家製作避震器彈簧業者，實施無薪假期間已到期，現是停止實施，但就勞動部了解，該業者因國外訂單不穩，不排除下一期繼續通報100多人實施無薪假。

換言之，製造業無薪假短期之內仍難降溫。勞動部認為，目前製造業實施無薪假都是各別廠商的訂單狀況，但後續仍須繼續觀察。

無薪假 製造業

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