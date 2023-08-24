史上最長 工業、製造業指數連14黑

經濟部昨天發布七月工業生產及製造業生產指數，雙雙創下連續十四個月負成長走勢，這也是史上最長衰退期。不過，受惠於AI等新興應用推展，帶動伺服器增產，推升電腦電子產品及光學製品業生產指數創單月新高，年增率由負轉正，來到百分之八點二四。

七月工業生產指數八十五點四四，衰退百分之十五點二，製造業生產則衰退百分之十五點六八，雙雙呈現「連十四黑」。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，終端需求仍疲弱，但已看到AI需求帶動伺服器在台增產，希望第四季帶動更多生產；此外，下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注我國製造業生產動能逐步回升，要觀察八月、九月是否會有備貨潮。

黃偉傑表示，近期伺服器訂單及增產相當明顯，除帶動電腦、電子產品及光學製品業生產，伺服器所需晶片亦增加，推升七月電子零組件業生產月增百分之○點八九。他觀察，伺服器增產仍不足以帶動整個製造業生產，現在看到「小風」，有小小帶動，是否成為「大風」，則要看第四季及明年第一季。

而工業生產及製造業生產指數創連十四黑，也反映在產業的用電量。台灣綜合研究院昨天公布七月台灣EPI電力景氣指數，七月台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退百分之三點三六，製造業用電減少百分之三點八一，服務業用電減少百分之一點三三。由於產業用電主要呈現製造業生產活動，用電成長呈現跌勢收斂趨勢，帶動電力景氣燈號由藍燈轉向黃藍燈。

台綜院指出，製造業因全球景氣前景走緩，造成我國經貿動能萎縮，庫存調節延宕，商品出口低迷及投資動能低迷。國內外銷訂單主要倚靠AI、高效運算等新興科技產品支撐，國內消費則由商品轉向服務型態。七月製造業用電衰退，其中半導體業、光電材料及元件業、電腦電子與光學製品業、及鋼鐵業的用電量成長逐漸改善，抵消部分跌幅；而化學材料業、塑橡膠製品業、機械設備業等傳統產業，用電量依舊呈現兩位數衰退。

經濟部表示，七月電子零組件業生產仍衰退百分之廿二點九二，主因終端市場需求不振，加上產業鏈持續調整庫存，客戶下單保守，抑制半導體生產，致晶圓代工、IC設計及IC載板等減產較多。其中，積體電路業生產衰退百分之廿五點六一，連續十一個月負成長。

黃偉傑說，全球景氣未有明顯復甦，終端需求仍疲弱，將製造業生產大幅往下拉；加上中國大陸經濟成長未如預期，這些都是不利因素。經濟部預測，八月製造業生產仍持續長黑走勢，年減約百分之十八點五至年減百分之十四點五之間。