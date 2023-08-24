環團：須有韌性防災國土規畫

環境部前天成立，環團昨天就舉行「搶救旱澇台灣」記者會，呼籲首任環境部長薛富盛除落實淨零優先，也要加強氣候調適策略，包含零碳綠色能源、糧食系統、韌性防災國土規畫與建設。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台灣易淹水地區約一一五○平方公里，其中百分之八十二位於彰雲嘉南高屏地區，南科集中在易淹水區域，涵蓋台積電廠房；雲林高鐵站樁柱累積下陷量最大超過七點五至十公分，二○二一年遇五十年大旱，下限幅度平均為前一年二倍以上。

葉光芃認為，環境部應優先提出增加防澇氣候韌性的永續解方，推動「海綿高鐵、海綿台積電」，讓高耗水的高科技業落實不缺水、不搶水、自給自足，達標降溫不淹水及增加綠色碳補償。

中研院地球科學研究所研究員汪中和說，全球升溫攝氏一點二度，水氣含量就增百分之八，形成天上巨大河流，只要有低壓帶或鋒面出口，就會以想像不到的強降雨，造成嚴重洪澇；海平面上升將影響台灣土地完整，「台灣恐成第一批氣候難民」。

汪中和認為，台灣應盡快接軌國際凈零碳排，二○五○年須碳中和，也要有穩定充足的零碳綠色能源及安全自主糧食系統，他建議政府要有韌性防災的國土規畫與建設。

環團也呼籲環境部依氣候法訂定四年一期調適行動方案，優先推動以生態系為基礎的調適策略，針對氣候脆弱度高的沿海及山區國土，進行在地民眾參與的短中長期調適規畫。