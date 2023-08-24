工總：協助碳盤查 認證接軌國際

政府針對碳排大戶課徵碳費的時程延後一年，工商團體認為繳交碳費是企業必須做的事，延後一年不會鬆口氣；工總則樂見政府與產業界溝通，建議政府先協助企業進行碳盤查，有了基準才知碳費怎麼收、收多少，認證機制更要接軌國際。

工總說，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）規則今年十月試行，CBAM適用產品範圍與環境部所列管每年必須申報溫室氣體排放的廠商不盡相同，建議主管機關先從與CBAM範圍產品相關的中小企業開始，協助企業及早建立碳管理相關基礎資料。

另外，碳費徵收目的是促使業者加速減排，應有完整配套，包括盡速公布各階段碳費徵收對象及費率，費率也應先低後高、分階段滾動檢討，實施碳費及碳排放交易的碳定價機制也要避免對同一排放源的排放量重複計算。

工總認為，歐盟只承認由歐盟碳交易機制認可之驗證單位所發出的產品炭含量驗證報告，政府應確保我國認可的驗證單位認證事宜能銜接國際，避免廠商僅能選擇國外驗證單位進行符合CBAM要求窘境。

工商團體指出，收碳費是遲早都要做的事，企業對淨零十分重視，協會內部也對議題做了很多研討、訓練，大家都有共識，早點做準備也是好事。