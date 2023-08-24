新聞眼／環署升格就送禮 企業卻陷碳焦慮

環保署「原地變胖」升格為環境部首日送上碳費第三度延後徵收「大禮」，不甩環團與學界要求盡快提出碳費費率讓企業及早因應的建議、不理企業陷入「碳焦慮」的困境，讓蔡英文總統在環境部揭牌儀式上期盼加速碳費機制修訂的期望落空。

環境部前天揭牌，蔡英文總統和行政院長陳建仁都出席，兩人都提到二○五○淨零排放是台灣的目標，要邁向淨零轉型，然而升格儀式甫結束，環境部下午隨即以法律不能溯及既往為由，待明年審議委員會訂出碳費費率、針對徵收對象以二○二四年碳排量為基礎，延至二○二五年開徵碳費。

蔡政府的能源政策已不斷被質疑跳票，如今連碳費徵收時程都一再修改，尤其全球都卯足勁制定碳定價機制，台灣仍不見子法與相關機制，八月風光開幕的碳權交易所也在瞬間淪為「碳權蚊子所」，也讓深陷「碳焦慮」的企業臉色更加鐵青。

蔡總統上午給期許、下午立即破功，外界絲毫不意外，這是環境部前身、環保署長期的一貫表現。環保署面對失控的塑膠汙染、廢棄物堆成垃圾山毫無對策，環評制度久未修改更讓重大開發案無往不利，導致台灣珍稀生態環境遭到嚴重破壞，環境部升格後面對氣候變遷調適、淨零排放等態度不夠積極，台灣的環保之路，阻礙重重。

環境部長薛富盛任職中興大學校長期間，讓興大成為台灣第一所宣示二○四○年達成淨零排放的大學，未來如何領導環境部全力完成淨零轉型階段性目標，各界關注。