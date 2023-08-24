行政院原規畫二○二三年立法並開徵碳費，但因環保署作業不及，兩度延後施行日期；不料，前天升格的環境部再以法律不溯及既往、各產業減碳難度不一、適用優惠費率目標不同等理由，宣布延至二○二五年開徵，學者批評「政府、立法院都是你們（民進黨）的人，到底有什麼問題」？

碳費原訂最快二○二三年開徵，後來環保署改口盼最快二○二四年徵收碳費，之後又稱施行日期在二○二四年下半年，時任環保署長張子敬也信誓旦旦二○二四年下半年一定上路，但升格為環境部、成立氣候變遷署卻變卦；這已是第三度延後開徵日期，外界憂心二○三○年減碳百分之廿四正負百分之一的目標、二○五○年淨零碳排的總目標能否達成？

台灣環境規畫協會理事長趙家緯表示，之前就憂心恐拖到二○二六年才開徵碳費，現公布延至二○二五年，作業行程看似合理，但若以企業明年碳排為基準、後年收費，今年底就應公布官方費率，企業才能在明年初做減碳規畫。

「環境部預計明年第一季才公告碳費費率，真的太慢了，企業想規畫都來不及。」趙家緯說，若能在年底公布費率，可讓外界討論是否能銜接歐盟碳邊境調整機制（CBAM）價格，若屆時費率訂在三百元，後來才發現與CBAM落差太大，對於台灣碳費收入的損失恐更大。

中興大學循環經濟學院長王升陽說，環境部沒拿出魄力做事，一升格就宣布延後一年徵收碳費，未來就可能再延後兩年、三年。他認為環境部應說清楚具體路徑及時程，「很多國家行之有年，早就可以參考並找專家討論」。

王升陽批評，環境部不該拿各種問題作為延後開徵碳費的理由，規畫碳費徵收前早就知道會遇到困難；相關草案已完備，只差立院三讀，政府卻龜速執行，讓他忍不住批評完全執政的民進黨。

挺延後學者：後年開徵較穩健

不過，金融研訓院永續金融召集人陳鴻達指出，延後一年開徵碳費較能避免爭議，畢竟目前子法尚未完成，若出現標準不夠周嚴問題，引發爭議更不好。他舉例，怎麼開徵或對誰開徵都還沒規定，卻又與人民權利義務有關，用明年的數據在後年開徵，是比較穩健的作法。

陳鴻達還說，針對歐盟CBAM規則，出口商二○二六年後出口歐盟才要繳納，二○二五年十二月前向歐盟出口算過渡期，只需申報排碳量、不用繳碳關稅，環境部明年訂出碳費徵收標準、後年開徵，不會延宕接軌。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興也說，開徵碳費前除了徵收碳費標準規範訂定，與碳交所預定要上架的碳權商品、如何嚴謹審理的一致標準必須要有共識，例如碳權品質的監測報告與驗證、確保沒有漂綠疑慮等都是重點，否則可能產生企業購買碳交所上架的碳權商品，抵減碳費時卻大失所望，延後一年徵收碳費，有助於主管機關對碳權品管有一致的規格與共識。