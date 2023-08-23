長黑中有亮點！AI 伺服器增產 7月這產業生產創新高、成長率彈跳

經濟部今（23）日發布7月工業生產及製造業生產指數，雙雙創下連續14個月負成長走勢，這也是史上最長黑。惟長黑中有亮點，受惠於AI等新興應用推展，帶動伺服器增產，推升電腦電子產品及光學製品業生產指數創有史以來單月新高，年增率8.24%，一口氣由負轉正。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，終端需求仍疲弱，但已看到AI需求帶動伺服器在台增產，希望第4季帶動更多生產；此外，下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注我國製造業生產動能逐步回升，要觀察8月、9月是否會有備貨潮。

7月工業生產指數85.44，年減15.2%；其中製造業生產年減15.68%，雙雙呈連14黑走勢，這也史上最長黑。若進一步觀察製造業主要六行業，7月生產年增率，僅「電腦、電子產品及光學製品業」生產指數創有紀錄以來單月新高，且年增率彈跳8.24%，由負轉正。

黃偉傑分析，電腦、電子產品及光學製品業生產創高，主要是受惠於雲端資料服務需求成長，以及人工智慧等新興應用推展挹注，帶動資料中心相關設備接單暢旺，致伺服器、無線通信設備、交換器等生產上揚。

他指出，近期伺服器訂單及增產相當明顯，除帶動電腦、電子產品及光學製品業生產，伺服器所需晶片亦增加，推升7月電子零組件業生產月增0.89%。他觀察，伺服器增產仍不足以帶動整個製造業生產，現在看到「小風」，有小小帶動，是否成為「大風」，則要看第4季及明年第1季。

7月電子零組件業生產仍年減22.92%，主因終端市場需求不振，加上產業鏈持續調整庫存，客戶下單保守，抑制半導體生產表現，致晶圓代工、構裝 IC、IC 設計及 IC 載板等減產較多。其中，積體電路業生產年減25.61%，呈連續11個月負成長。

黃偉傑表示，全球景氣未有明顯復甦，終端需求仍疲弱，將製造業生產大幅往下拉；加上中國大陸經濟成長未如預期，這些都是不利因素。經濟部預測，8月製造業生產仍持續長黑走勢，年減約18.5%至年減14.5%之間。