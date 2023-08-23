中國擬取消ECFA 商品關稅恐上升8%

中國研擬取消ECFA（海峽兩岸經濟合作架協定），中台貿易恐豬羊變色？工商協進會理事長吳東亮23日接受聯訪時表示，ECFA取消對台灣經濟影響有限，但恐損及兩岸的交流關係。上銀董事長卓文恒則說，若ECFA關稅優惠取消，部分商品關稅恐上升8%，不排除要增加在中國的生產比重。

經部：是政治操作

中國商務部月前宣布對台進行貿易壁壘調查，並於17日公布結果說，台灣涉違反世界貿易組織（WTO）相關規則，將依相關規定，研擬中止ECFA。國台辦發言人朱鳳蓮強調，台灣對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求。

對此，我國的經濟部18日回應，大陸2005年訂定貿易壁壘調查規則後，歷經多年皆未對台灣進行調查，顯見大陸目前作為屬於政治動機；兩岸貿易關係有相關機制和法律規定，不希望被過工具化或政治化，「相關貿易問題，台灣仍願意與中方在WTO架構下繼續討論」。

業者：盼能夠持續

吳東亮表示，去年在ECFA早收清單中，台灣出口至中國金額約200億美元，在台灣整體出口5000億美元的占比為4%，「所以ECFA中止，對台灣經濟影響並不是特別大，但心理影響會更大。」

但他也坦言，ECFA對兩岸交流具重大意義，建議雙方緊密溝通，如果取消的話，對兩岸來說，都是非常可惜的事情。吳東亮強調，如石油、機械等比較大的公司應可以自行因應ECFA的變化，但面對農漁牧等較為弱勢的產品，政府應給予配套措施，降低對產業的衝擊。

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒則說，「希望ECFA關稅優惠可持續」，若ECFA關稅優惠取消，上銀部分在台灣生產產品銷往中國大陸可能增加8%關稅，不排除在中國大陸增加生產比重。

學者：應不會中止

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳出席「當前中共內外政經情勢」論壇分析指出， ECFA涵蓋的層面非常廣泛，539項的早收清單的關稅只是其中一小部分，且ECFA涉及了兩岸經貿合作的架構跟機制，「除非北京論斷兩岸經貿要徹底脫鉤，否則不會特別去中止ECFA」。

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