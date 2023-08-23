行政院明將通過明年總預算 勞保撥補1,200億元

行政院會明（24）日將通過113年度總預算，歲出、歲入雙創歷史新高，行政院官員今日透露，明年勞保撥補1,200億元，比原先預計撥補1,000億還多。淨零12項戰略則是增加300億元，淨零轉型預算總數近千億元，增幅高達45％。此外，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺明將親自出席會後記者會說明。

行政院官員指出，明年度總預算以穩健財政、建設國家、照顧人民、壯大台灣等四面向編列；其中穩健財政部分，歲入編列2兆7,092億，較去年增加1,296億，歲出編列2兆8,818億，增加1,927億，創歷年新高，債務還本預算編列1,150億，創23年來新高。另外，附屬單位預算稅後淨利由負轉正，由虧損轉為盈餘，去年為負410億，今年可望轉為賸餘440億。

至於在建設國家方面，其中教育經費增加，包含拉近公私立學校學雜費差距專案、提升教研人員待遇，約增加509億。文化經費增加，文化禮金、台流文化黑潮等，共計增加82億。公共建設經費則是增加，包含永續提升人行安全計畫、2030年客運車輛電動化推動計畫等，增加近300億。

另外，照顧人民上，社福經費預算增加，總歲出編列近8,000億，較去年增加788億，其中用於撥補勞保基金1,200億，老農津貼與國民年金等8項社福津貼1,120億。 補助地方政府，包含統籌分配款與一般性補助，共計增加572億，增幅將近一成。

最後，在科技發展計畫預算增加212億，主要增加基礎科學研究計畫49億、晶創台灣計畫90億及淨零排放產業低碳減廢綠色製程創新技術開發計畫26億等。至於在淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫則增加300億，增幅達45%。