7月電力景氣燈號終結連九藍 製造業景氣有望回升

台綜院今（23）日發布2023年7月EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期減少3.03%，連續三個月用電跌幅收斂，使得整體產業電力景氣燈號結束連九藍，轉向為黃藍燈。

台綜院表示，7月主要受惠AI熱潮及旺季備貨效應，推升製造業生產動能，預估產業需求及經濟表現可望逐季回升。

台綜院指出，產業用電主要呈現製造業生產活動，用電成長呈現跌勢收斂趨勢，帶動電力景氣燈號開始轉向，而國內消費反彈爆發力道湧現，則為推升經濟成長由負轉正的主要成因。

觀察細部產業，台綜院指出，7月製造業用電成長負3.44%，其中半導體業、光電材料及元件業、電腦電子與光學製品業、及鋼鐵業的用電量成長逐漸改善，抵消部分跌幅；而化學材料業、塑橡膠製品業、機械設備業等傳統產業，用電量依舊呈現二位數衰退。

其中，最受關注的半導體業用電量成長率逾5%，用電成長已有緩步走揚態勢，半導體業電力景氣燈號自6月起開始由藍燈轉為黃藍燈。由於電子產品外銷訂單優於預期，與用電量兩者走勢來看，產業出現轉向訊號，惟半導體景氣是否復甦仍須視後續回升力道能否維持。

台綜院指出，整體製造業連續三個月用電跌幅縮小，使得電力景氣燈號由藍燈轉向黃藍燈，出口訂單連續 11 個月負成長，但跌幅已收斂，與用電量兩者走勢來看，已開始出現轉向訊號，整體製造業景氣有望築底後逐步回升。

台綜院表示，2023 年下半年一開始，7 月國內產業用電及外銷訂單接續呈現跌勢收斂，全國產業、製造業及部分產業的電力景氣燈號已由藍燈翻轉為黃藍燈，尤其半導體業及鋼鐵業用電正成長且持續走升，驅動國內製造業生產動能，加上疫後民間消費強勁反彈，挹注經濟成長貢獻。預估第3季在AI及旺季效應帶動下，產業需求及經濟表現可望逐季回升。