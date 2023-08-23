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新鮮人起薪來到十年新高 平均落在29,773元、年增2.9％

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為新北就業博覽會示意圖。記者劉懿萱攝影／報系資料照
圖為新北就業博覽會示意圖。記者劉懿萱攝影／報系資料照

根據123求職網今（23）日公布的最新調查顯示，今年職場新鮮人現在「實際領到的」月薪，平均落在29,773元，比起去年的28,925元，增加848元，等於上揚2.9%，是十年以來的新高。

雖然有高達92.3%的人透露，這樣的月薪仍算是「試用期」薪資，未來過關以後，待遇可能還有調高空間；只是仍有80.2%的人表示，其實「不滿意」現在的薪酬水準。

加上62.8%的人覺得目前是「學非所用」，代表自認「學以致用」的，僅佔37.2%；同時七成有正職的新鮮人，也對現在的工作內容感覺「無成就感」。

因此衡量「薪資滿意度」與「工作成就感」，自評的「上工開心指數」相當低，平均僅有41.2分，不過仍高於去年的39.2分，創三年新高；只是其中自評「零分」的，更佔了15.1%。

難怪目前在職中的新鮮人，就有八成五透露，「曾經有過」離職的念頭；而且在可複選狀況下，其中主要原因為：「工作量與薪水不成正比」(47.4%)、「學不到東西」(42.3%)、「工作壓力過大」(38%)，以及「工作內容和之前想像的不同」(31%)、「上司情緒不穩，老是愛罵人」(25.7%)。

其他想離職的原因，又分別有：「工作(公司)沒有發展性」(22.9%)、「經常被資深同仁欺負、嘲笑」(20.9%)、「經常加班或應酬」(17.1%)，以及「不適應企業文化、人際關係」(14.9%)、「離家(住的地方)太遠」(12.8%)。

只是整體而言，仍有四分之一的新鮮人表示，對於目前的正職工作，打算從事「1年以上~2年不到」；不過「半年不到」的，其實合計也有25.8%：其中16.3%為「3個月(含)以下」；9.5%為「超過3個月~6個月不到」。

因此平均下來，今年的新鮮人對於一份工作，至少想做15.8個月，大約為474天，略多於去年的15.6個月：等於先累積「五個季度」左右的工作經歷再說。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，今年的新鮮人即使目前身處「後疫情時代」，大環境屬於緩步復甦又缺工的階段，千辛萬苦且幸運找到工作，卻也碰上青年低薪化的窘境，一旦無法學以致用，又缺乏職場成就感，想要真正開開心心去上班，其實有相當高的難度。

至於「點燃」新鮮人離職的導火線，可能會有以下這四種情形：「工作報酬率過低」、「看不見自己的未來」、「職場高壓，卻無法抗壓」，以及「現實和理想落差過大」。

楊宗斌不忘提醒新鮮人，如果換工作頻率太高，像是任職某公司的時間，無法待滿一年以上，反而對履歷表有扣分作用，其實不利於面試評價，更容易被企業貼上「穩定度低」、「抗壓性差」的負面標籤。

上述「九年級生待業痛苦與上工開心指數調查」，是由yes123求職網於2023年8月3日到8月17日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍(免役)會員，且正在求職或(曾)有正職工作者，有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。

求職 離職

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