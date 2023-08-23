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基本工資喊連8漲 9月8日審議
基本工資審議委員會預計於九月八日召開，討論明年基本工資調幅，預期將「連八漲」。勞動部長許銘春日前受訪定調「往調升方向走」，調幅尚待勞資政學四方委員決定；依據近年調幅算式的潛規則，外界預期明年調幅可望落在百分之三左右。
蔡英文總統上任至今，基本工資月薪已調升七次，由蔡總統上任前的兩萬零八元，提升至今年的兩萬六千四百元，調幅約百分之卅一點九；時薪則調整八次，由原來的一二○元提升到一七六元，調幅百分之四十六點七。
據主計總處日前發布最新今年經濟成長預測值為百分之一點六一，消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點一四，若以近幾年基本工資審議的潛規則計算，CPI調幅全額反映，經濟成長率勞資各半共享，明年調幅為百分之二點九四五，可望取整數百分之三。
全產總秘書長戴國榮說，若採OECD（經濟合作暨發展組織）指標，薪資低於中位數三分之二就屬低薪族，台灣月薪低於兩萬七千六百元就是低薪，現在基本工資僅兩萬六千四百元，即便明年調漲百分之三仍達不到，遑論蔡總統的三萬元「夢想價」。
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