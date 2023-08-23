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學者：失業率脫鉤景氣 要看減班、無薪假

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
七月失業率創廿三年來同月最低。主計總處分析，服務業疫後復甦帶動人力需求，整體失業情勢穩定。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
七月失業率創廿三年來同月最低。主計總處分析，服務業疫後復甦帶動人力需求，整體失業情勢穩定。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

外界好奇，台灣出口連十一黑，仍看不到景氣落底訊號，失業率為何屢創新低？學者表示，就業市場是落後指標，加上製造業慣常以減班休息因應訂單減少，失業率早已與景氣脫鉤；人力銀行分析，景氣外冷內熱，服務業缺工嚴峻，職缺數不斷創新高。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，失業率在每個時期因為不同因素，常會出現與景氣脫鉤狀態，例如一九九○年代，台灣接單海外生產三角貿易下，生產基地在海外，即使很不景氣，國內失業率也不高，不見得會反映景氣動態。如今在無薪假出現後，雇主有緩衝機制因應短期訂單或景氣變化手段，通常會先以減班休息過渡，而非直接裁員。

辛炳隆說，由於製造業招募人力不容易，如果裁員後重新找人，訓練及招募成本可能更高，因此比服務業更愛用無薪假；即便短期景氣不佳，也不太會大幅資遣員工。他指出從加班工時增減，才可看出製造業生產狀況受衝擊程度。

一○四人力銀行資深副總鍾文雄則說，儘管出口不佳，但該人力銀行網站工作職缺數卻一直創高峰，六月達到史上最高的一○七點七萬個職缺，可見就業市場仍很活絡，尤其是內需產業創造的職缺。他說職缺數第一名是餐飲住宿業，第二名是批發零售業，以往高居首位的電子資訊、半導體業目前落居第三，也反映產業景氣翻轉情勢。

鍾文雄說目前景氣外冷內熱，金屬、零組件等行業訂單情形不佳，飯店旅遊業景氣明顯回溫，因此服務業人才需求維持高點，且往年大學畢業六、七月失業率高，但今年大學畢業生找到工作的速度，比往年快，就是因缺工情勢比較嚴峻，業者急著找人。

失業 職缺

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