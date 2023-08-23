7月失業率3.56% 23年同月最低

主計總處昨天公布七月失業率為百分之三點五六，較上月上升○點○七個百分點，儘管連續兩個月上升，但仍創廿三年來同月最低；經季節調整後失業率為百分之三點四三，相較上月下降○點○二個百分點。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，七月畢業生投入職場帶動失業率上升，但服務業疫後復甦帶動人力需求，加上缺工，因此季調後失業率下降，代表整體失業情勢穩定。

台灣年輕人是否會面臨中國大陸年輕人失業率高的情況？陳惠欣說，國內廿至廿四歲、廿五至廿九歲的失業率都比去年下降。廿至廿四歲七月失業率百分之十二點四四，因為畢業季增加○點四一百分點，但年變動下降○點二四個百分點；廿五至廿九歲失業率百分之五點八二，月變動反而減○點一五個百分點，年變動也減○點四二個百分點。

七月失業率百分之三點五六，是二○○一年以來同月最低；季節調整後百分之三點四三則是近廿三年以來最低紀錄。官員表示，往年六、七、八月失業率都會季節性上升，因此八月失業率還會上揚，但九月隨畢業生找到工作，失業率就會下降，下降幅度則要看後續畢業生求職及市場變化而定。

至於七月就業人數為一一五四點三萬人，與去年同月比較，就業人數增加十四點六萬人、增幅百分之一點二八。七月失業人數四十二點六萬人，較上月增加九千人，主要受應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，但與上年同月比較，失業人數減少二點二萬人。

陳惠欣指出，七月季調後失業率下降，主要是服務業疫後復甦，加上暑假旅遊旺季帶動人力需求，以及缺工等因素，服務業就業人數月變動改善，製造業就業人數則減少。