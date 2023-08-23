環境部昨（22）日揭牌，外界關注碳費徵收，氣候變遷署表示，確定將以2024年全年排碳量為計費基礎，企業首度繳納碳費時間將延後一年至2025年，將有助企業因應。

成立36年的環保署昨日升格為環境部，蔡英文總統、行政院長陳建仁均出席揭牌典禮，蔡總統表示，環境部成立後有三個重要任務，首先是加速推動碳定價，新設氣候變遷署將統籌因應氣候變遷、溫室氣體減量等工作，碳交所已成立，未來碳費機制與相關法規修訂能加速進行。

第二是資源循環署成立，推動《資源循環促進法》修法。第三，成立國家環境研究院作為氣候科學與環境治理科技的研究單位。

氣候署長蔡玲儀表示，確定首次徵收碳費將以2024年碳盤查情形為收費基礎，實際到2025年企業才需繳納碳費。

環保署原規劃以2023年排碳為收費基礎、2024年首度開徵碳費，如今時程再延一年，是否會對企業因應歐盟CBAM造成影響？蔡玲儀表示，歐盟今年10月試行歐盟碳邊境調整機制（CBAM，又稱碳關稅）、明年1月需申報產品碳含量，2026年才正式實施，台灣收費時程尚可順利銜接。

之所以延後，蔡玲儀解釋，一方面是新法不溯既往，碳費子法最快明年初才上路，不應以今年排放量為計費基礎；另一方面對業者也有更充裕時間應對，明年初碳費費率定案後，就能著手預估後年碳費預算。

蔡玲儀指出，依氣候法規定，企業提出自主減量計畫符合規定，將可適用碳費優惠費率，這也是目前與業界溝通重點，針對不同產業將依據其排放特性，量身訂定多重指標的自主減量標準。

首任環境部長薛富盛談及施政願景時表示，他將貫徹推動2050淨零排放，協助企業克服困難，包含面對CBAM，提高台灣業者在國際市場競爭力等。

外界關注碳費課徵，薛富盛說，首波徵收對象鎖定直接加間接年排放量達2.5萬噸以上的製造業、電力業排碳大戶，約500廠家，目前正在整合業界意見，環境部會儘快推出方案。