淨零減排 環境部面臨三挑戰

環保署升格環境部，肩負2050年淨零排放艱鉅任務，來自學界的「鋼鐵校長」薛富盛接下首任部長，如何領軍這個全新部會，各界都在看，眼前就有三大挑戰，包含碳費機制、碳交易規劃、環評燙手山芋。

環保署早自2011年起就開始討論升格，當時規劃為環境資源部，針對減碳僅設立內部單位「氣候變遷司」，歷經12年終於組改成功時，已提升位階至「氣候變遷署」，重視程度不可同日而語，也成產業界最重視議題。

行政機關「升格」固然重要，無論人力、預算都更有籌碼可推動政務，然時至今日，業界更關注的是，以環境部的資源，未來如何協助產業綠色「升級」，才是重中之重。

儘管氣候變遷署擴編人力與預算，投入減碳工作，但產業界對於未來碳費費率怎麼訂定，彷彿置身五里霧中。

圖／經濟日報提供

根據環保署釋出方向，既有優惠費率、又有起徵門檻，制度設計相當複雜，升格環境部只是起點，面對急遽變化的氣候變遷挑戰，各界對環境部高度期待，蜜月期可說已提前結束。

另外台灣碳權交易所已經成立，市場對於碳權討論度愈來愈高，但環境部相關子法仍在討論中，最關鍵的碳權移轉、交易或拍賣管理辦法，更是要等到今年11月底才預告，腳步確實有點慢。

目前國內採取的碳交易自願減量機制，在國際上遭逢不少挑戰，未來環境部更應與碳交所合作，協助企業把關碳權品質，避免遭到漂綠質疑。

最後，協和電廠（四接）環評卡關多時，截至目前已歷經五次專案小組初審會議，然審查過程衝突不斷，至今未有結果，且上一屆環評委員任期已屆滿，新部長、新一屆環委將面臨燙手山芋。

薛富盛昨日已表態，針對四接爭議要擴大溝通，也會拜會基隆市長謝國樑，盼開誠布公、共同努力，然而四接攸關能源轉型，有其時程壓力，不是細火慢燉的溝通就能解決，實際上能有多少成效仍待觀察。