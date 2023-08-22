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金門改由中國大陸接電？台電：沒必要、供電十分充足

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電表示，金門地區目前有塔山電廠、夏興分廠及麒麟分廠，整體機組裝置容量為113.3MW，且另有設置太陽光電、風力發電及儲能系統，使金門地區機組運轉與電力系統調度更穩定可靠，可滿足金門地區尖峰用電需求60MW。記者胡經周／攝影
台電表示，金門地區目前有塔山電廠、夏興分廠及麒麟分廠，整體機組裝置容量為113.3MW，且另有設置太陽光電、風力發電及儲能系統，使金門地區機組運轉與電力系統調度更穩定可靠，可滿足金門地區尖峰用電需求60MW。記者胡經周／攝影

對於部分人士提議金門地區自中國大陸接電，台電今（22）日表示，金門地區現有發電機組供電能力足夠，現有發電機組裝置容量共約113.3MW，可滿足金門地區尖峰用電需求60MW，且預估至2031年用電需求約65MW，足以滿足其用電成長需求，無須向中國大陸接電。且未來持續增加綠能建置，台電也同步強化電網韌性，持續提升供電品質。

台電表示，金門地區目前有塔山電廠、夏興分廠及麒麟分廠，整體機組裝置容量為113.3MW，且另有設置太陽光電、風力發電及儲能系統，使金門地區機組運轉與電力系統調度更穩定可靠，可滿足金門地區尖峰用電需求60MW，備轉容量充裕。

台電指出，為提升金門地區供電穩定，台電已持續建置智慧變電所及加強配電自動化系統，可大幅降低供電事故發生，且金門地區用戶已全數裝設智慧電表，在智慧電網穩定運作下，系統供電穩定。

台電指出，中國大陸電力頻率及電壓與金門電網不同，若建設海底電纜界接，仍須增設變頻站及變電站，地方溝通及用地等問題尚待解決。且若中國大陸因氣候或事故因素停止送電，金門電力系統恐面臨限電情形，故金門地區仍須有足夠自主備用之發電機組，確保供電穩定。

金門 供電 台電 尖峰用電

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