七月外銷訂單發布 連11黑

經濟部昨天發布七月外銷訂單金額統計，因全球通膨及升息壓力仍高，終端需求疲軟，七月外銷訂單金額四七七點三億美元，衰退百分之十二，呈現連續十一個月負成長，但衰退幅較預期收斂。經濟部預測，第三季接單將持續呈收斂，第四季有機會轉為正成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，目前廠商下單仍是非常謹慎保守，而且庫存仍需要調整，因此現階段接單會出現上上下下，美國經濟受升息影響致需求仍有不確定性，另外中國大陸疫後經濟復甦不如預期，也會影響部分產品接單。

她說，依慣例下半年接單情況本來就會比上半年好，第三季接單旺季效應仍在，使得減幅收斂，雖然第三季接單仍難以轉為正成長，但預期單持續逐季回溫，加上去年下半年基期較低，第四季整體接單有機會轉正。

經濟部統計處預測，八月外銷訂單金額落在四七○億至四九○億美元之間，衰退百分之十三點九至十點二之間。

統計處指出，七月外銷訂單四七七點三億美元，較上月成長百分之八，較去年同月衰退百分之十二，主因全球通膨及升息壓力仍高，終端市場需求續疲，加上客戶持續去化庫存，以及國際原物料價格低於上年同月所致。累計今年前七月外銷訂單金額三一六三億美元，年減百分之十九點六，為二○一○年以來同期最大減幅。

按貨品別觀察，黃于玲表示，終端電子產品需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，致資訊通信產品、電子產品及光學器材分別衰退百分之十四點九、百分之○點四及百分之四點六。其中電子產品幾乎轉正，黃于玲說，主要是通路商接到記憶體、通訊晶片大單，但這僅為一次性大單，電子產品接單是否很快能轉正，仍待觀察。