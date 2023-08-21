面板景氣將止跌回穩？經濟部指先看「這指標」 接單年底前拚正成長
今年7月光學器材接單金額為16.5億美元，月減2.2%，年減4.6%，減幅呈明顯縮小之勢。經濟部統計處長黃于玲今（21）日指出，部分面板價格已有止跌回穩跡象，只要需求上來，接單有機會在今年底前轉正。
長期陷入不景氣面板，似乎出現止跌回穩跡象。她表示，今年1月光學器材接單一度呈年減48%，跌勢很大，但7月減幅縮小至4.6%，雖然背光模組及光學鏡頭需求減少，惟大尺寸面板價格上漲，抵銷部分減幅。
她觀察，雖然市場仍在進行庫存調整，但電視面板價格已止跌回穩，呈年增16.4%至年增51.2%；但手機面板價格仍下跌30%至39%，跌幅較6月略縮減；液晶面板及筆電面板價格年減約一成，皆已較6月價格回升。只要需求稍有回溫，接單金額就會轉正，她認為年底前接單金額有機會拚轉正。
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