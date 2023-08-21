差一點翻紅！我國電子產品接單將率先轉正？經濟部這麼說

我今年7月電子產品外銷訂單金額177.1億美元，月增21.2%，年減0.4%，幾乎要翻正了。經濟部統計處長黃于玲今（21）日指出，主要是電子產品接到記憶體、通訊晶片大單，惟這僅為一次性大單，電子產品接單是否很快能轉正，仍有待觀察。

黃于玲指出，今(2023)年7月外銷訂單呈年減12%，減幅較預期縮小，主要就是電子產品接獲記憶體、通訊晶片大單，以及因AI帶動伺服器訂單增加，致資通訊產品外銷訂單也較上月增加。

不過，黃于玲指出，7月接獲記憶體及通訊晶片大單，屬一次性，並不是長單；她認為，電子產品雖會有季節性旺季，但整體需求仍不明朗，8月電子產品接單仍不易轉正。

黃于玲分析，電子產品7月接到大單，有通路商接到通訊晶片大單、以及記憶體接獲大單，致減幅明顯縮小，僅年減0.4%。而且，因這兩筆大單分別來自中國大陸、及東協，使得7月我電子產品接單來自中國大陸、及東協分別增加7.8%及61.8%。

黃于玲指出，這次透過東協下的記憶體大單為一次性大單，而且增加IC設計或是手機晶片訂單，多屬庫存回補或是旺季備貨情況，仍不是長單。

她表示，目前終端電子產品需求不振、加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，致晶圓代工、印刷電路板、封測接單減少。她估計，8月電子產品接單尚難轉正。