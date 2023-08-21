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景氣曙光乍現？經濟部估外銷訂單「這時間點」有機會轉正

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
7月外銷訂單金額為477.3億美元，年減12%，呈連續11個月負成長走勢，惟衰退幅較預期收歛。圖／聯合報系資料照
7月外銷訂單金額為477.3億美元，年減12%，呈連續11個月負成長走勢，惟衰退幅較預期收歛。圖／聯合報系資料照

經濟部今（21）日發布7月外銷訂單金額統計，因全球通膨及升息壓力仍高，終端需求疲軟，7月外銷訂單金額為477.3億美元，年減12%，呈連續11個月負成長走勢，惟衰退幅較預期收歛。經濟部預測，第3季接單將持續呈收歛，第4季有機會轉為正成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，目前廠商下單仍是非常謹慎保守，而且庫存仍需要調整，因此現階段接單會出現上上下下現象，美國經濟受升息影響致需求仍有不確定性，另外中國大陸疫後經濟復甦不如預期，也會影響部分產品接單。

她分析，依慣例下半年接單情況本來就會比上半年好，第3季接單旺季效應仍在，使得減幅收歛，雖然第3季接單仍難轉以轉為正成長，但預期單持續逐季回溫，加上去年下半年基期較低，她認為，第4季整體接單有機會轉正。

經濟部外銷訂單廠商8月動向調查顯示，按家數計算之動向指數為45.9，按接單金額計算之動向指數則為51，因為預期8月整體外銷訂單金額將較7月增加，其中資訊通信產品、電子產品、及光學器材動向指數分別為52.2、50.6及51.4。

經濟部統計處預測，8月外銷訂單金額落在470億至490億美元之間，年減13.9%至年減10.2%之間。

經濟部統計處指出，7月外銷訂單477.3億美元，較上月增8.0%，較上年同月減12.0%，主因全球通膨及升息壓力仍高，終端市場需求續疲，加上客戶持續去化庫存，以及國際原物料價格低於上年同月所致。累計今年前七月外銷訂單金額3,163億美，年減19.6%，為2010年以來同期最大減幅。

若按貨品別觀察，黃于玲表示，由於終端電子產品需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，致資訊通信產品、電子產品及光學器材分別年減14.9%、年減0.4%及年減4.6%。

傳統貨品亦因全球經濟成長放緩，終端產品需求疲弱，廠商投資意願保守，加上國際原物料價格低於上年同月，致化學品、機械、基本金屬及塑橡膠製品分別年減25.4%、年減24.6%、年減19.4%及年減18.7%。

展望未來，經濟部表示，雖高效能運算、AI、車用電子等新興應用需求持續擴展，加以下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨需求漸次升溫，均可望挹注外銷接單動能，惟全球升息效應發酵，俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素未除，恐抑制全球貿易成長力道。

經濟部

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